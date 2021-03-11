Мода и стиль
11.03.2021, 09:00

Остроносые кроссовки стали самым спорным модным трендом

 
screenshot - youtube
Модные эксперты российской версии журнала Vogue назвали остроносую спортивную обувь самым спорным новым трендом. Статья на эту тему появилась на сайте издания, пишет Lenta.ru

По информации журналистов, мировые бренды продолжают экспериментировать с дизайном ugly shoes (“уродливых кроссовок”). В качестве примера они приводят уже представленные покупателям модели: кроссовки на массивной платформе, выпущенные певицей Рианной в коллаборации с марками Puma и Alexander McQueen, а также кеды Adidas Superstar, разработанные совместно с Бейонсе.

В 2021 году остроносые кроссовки также появились в коллекции нового бренда Альбера Эльбаза AZ Factory. Израильский модельер окрестил их лучшей альтернативой лодочкам и посоветовал заменить ими на вечеринке неудобные туфли.

Кроме того, свое видение трендовой обуви продемонстрировал болгарский дизайнер из Лондона Кико Костадинова. На своем показе одноименный бренд представил остроносые кроссовки, напоминающие популярные в нулевых Dirk Bikkembergs, более известные как “биккемберги”.

В марте популярный эстонский рэпер Томми Кэш (Tommy Cash) выпустил самые длинные кеды Adidas Superstar в мире и удивил поклонников. В своем Instagram-аккаунте 29-летний рэпер опубликовал снимок упомянутой обуви, состоящей из одного черного и одного белого ботинка. По его словам, тираж очень невелик, и для того чтобы получить такую пару, нужно скачать приложение Adidas и зарегистрироваться на их розыгрыш.

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