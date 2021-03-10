Эксперт раскрыл тайный смысл украшений Меган Маркл в отношениях с принцем Гарри

Профессор Кэролайн Мэр (Carolyn Mair) также обратила внимание на серьги герцогини бренда Chopard, которые ей подарил принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Они оцениваются в 500 тысяч фунтов (51 миллион рублей). По мнению эксперта, Маркл надевала дорогое украшение, чтобы заявить о себе как о новом члене королевской семьи. “Такие серьги являются символом богатства и статуса”, — подчеркнула Мэр.

Отмечается, что герцогиня не раз отдавала дань уважения погибшей свекрови с помощью аксессуаров. Она также выбрала кольцо с аквамарином, которое по наследству досталось принцу Гарри после смерти матери, для свадебной церемонии. Помимо этого, Маркл фотографировали в серьгах принцессы Дианы во время ее первого королевского тура в 2018 году.

Эксперты изучили аксессуары, которые супруга принца Гарри надевала на различные деловые и светские встречи в течение нескольких лет. Так, например, на последнем интервью с телеведущей Опрой Уинфри Маркл появилась в браслете ювелирного дома Cartier, который ранее принадлежал матери ее мужа, принцессе Диане.

Кроме того, известно, что герцогиня сменила шинку своего обручального кольца на новую, украшенную дорожкой из бриллиантов. “Это было сигналом о том, что Меган будет идти своим путем и принимать решения самостоятельно”, — заявила специалистка.

Согласно материалу, еще до брака с принцем Гарри герцогиня намекала общественности об их отношениях. В 2016 году она вышла на улицы Торонто в колье американской марки Maya Brenner с буквами “H” и “M”. “Она хотела дать нам намек. Легко понять, что означала буква “H” на ее шее”, — пояснила эксперт.

Как сообщает издание, 39-летняя Маркл также поддерживает бюджетных производителей бижутерии, поскольку после ее публичных появлений в аксессуарах из их ассортимента, они распродаются за минуты. Например, герцогиня выходила в свет в серьгах марки Pippa Small, а также цепочке дизайнера Дженнифер Мейер (Jennifer Meyer) и колье бренда Edge Of Ember с глазом.

В феврале в украшении Меган Маркл увидели намек на пол ее будущего ребенка. Она появилась на видео с кольцом с крупным розовым сапфиром и бриллиантами марки Ecksand. Поклонники супружеской пары принялись обсуждать тайное значение украшения.