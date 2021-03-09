Престижное издание включило директора фестиваля PÖFF в число самых влиятельных женщин

Отчет был опубликован традиционно накануне Международного женского дня. Все представительницы прекрасного пола, вошедшие в список, по мнению редакции издания, оказали значительное положительное влияние на глобальную индустрию развлечений в течение предыдущего года.

“Тийна Локк — единственная женщина в мире, которая стоит во главе кинофестиваля категории “А” и которой удалось провести в странах Балтии знаменитый фестиваль вопреки всем сложностям, вызванным в прошлом году пандемией. Пытаясь закрепить успех цифрового пути предыдущего фестиваля, она верит в то, что нет ничего невозможного”, — отметили в Variety.

Помимо Тийны Локк в список вошли женщины из разных уголков мира, в том числе Кейт Бланшетт, Дуа Липа, Софи Лорен и Сюзанна Бир.

Variety составляет международный отчет о влиянии женщин с 2018 года.