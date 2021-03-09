8 нетипичных признаков депрессии, о которых вы могли не знать

Это не означает, что гнев является симптом депрессии только для мужчин. Многие женщины склонны проявлять повышенную раздражительность и могут “наброситься” на своих близких словесно или навредить себе посредством членовредительства, наркотиков и алкоголя.

Гнев и раздражительность: признаки депрессии различаются в зависимости от пола. Гнев — один из самых распространенных симптомов депрессии у мужчин. При этом, мужчины реже признают или принимают свою депрессию чем женщины. Такая особенность может объяснить, почему некоторые мужчины справляются со своими эмоциями, употребляя наркотики и алкоголь или вымещая гнев на любимого человека посредством морального (словесного) или физического насилия.

В какой-то момент у каждого может возникнуть временное чувство печали, будь то отсутствие повышения по службе или грусть из-за разрыва с партнером. Однако депрессия — это нечто гораздо больше. Признаки депрессии могут сильно отличаться для человека, который их испытывает, и для близких людей, которые становятся свидетелями его страданий.

Чрезмерная компенсация за счет ощущаемого счастья: те, кто борется с депрессией, могут делать все, что в их силах, чтобы “спрятать” ее симптомы. Они могут чувствовать вину, стыд, слабость или смущение и начинают чрезмерно компенсировать свою депрессию, делая что-нибудь, чтобы замаскировать свои депрессивные симптомы, чтобы они казались “нормальными” или “,счастливыми”.

Те, кто страдает депрессией, могут иметь навязчивые мысли, недостаток концентрации и неспособность принимать решения. Психомоторное возбуждение также является симптомом беспокойства, которое заставляет человека чувствовать себя чрезмерно беспокойным. Примерами такого состояния являются: расхаживание по комнате, постукивание пальцами ног или быстрый разговор.

Беспокойство: депрессия может “парализовать”. Это может вызвать чувство неполноценности или вины, которое затем приводит к тревоге из-за того, что не вы не можете справиться с повседневными делами. Некоторые клиенты сообщают, что они не знают, испытывают ли они тревогу или депрессию, поскольку чувства, связанные с этими состояниями, очень похожи.

Неконтролируемые эмоции: быстрые изменения настроения или эмоций также могут быть признаком депрессии. Человек, страдающий депрессией, может быстро переходить от плача до смеха, от гнева, до чувства вины или чувства опустошенности без причины.

Бессонница или летаргия: отсутствие сна (бессонница) или сильная усталость также являются признаками депрессии. Некоторые пациенты сообщают, что хотят “проспать весь день напролет” как способ выключить свой мозг и успокоить свои эмоции.

Тот, кто выглядит очень общительным и смеется в большой компании людей, может быть опустошен внутренне и пребывать в отчаянии. Вспомните комика и актера Робина Уильямса . Он рассмешил миллионы людей, борясь при этом с депрессией, которая в конечном итоге привела к самоубийству.

Потеря интереса: еще один симптом депрессии — снижение интереса или способности получать удовольствие. Утрата удовольствия называется ангедонией и обычно наблюдается во всех или почти во всех действиях, которые раньше нравились человеку.

Причинение себе вреда: эти признаки депрессии включают порезы в запястьях, ногах, бедрах или животе; поджигание себя, сдирание кожи или поведение, направленное на причинение себе физического вреда. Некоторые специалисты отмечают, что причинение себе вреда — это способ внешне выразить боль, которую они чувствуют внутри. У таких людей могут также возникать мысли о смерти с конкретным планом самоубийства или без него.

Депрессия — это не эмоция, а психическое заболевание. Если вы знаете кого-то, у кого проявляются похожие симптомы, не осуждайте его. Окажите поддержку и мягко посоветуйте им обратиться за помощью к профессионалу. Если вам кажется, что этот человек — вы, знайте, что надежда есть и перемены возможны. Вы не одиноки! Инвестируйте в себя, выделяя время на терапевта, потому что вы того стоите.