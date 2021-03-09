Фрукт, из которого делают и котлеты, и печенье: в чем ценность киноа и как ее готовить?

“Содержание белка — вот что делает киноа по-настоящему привлекательной,” подтверждает Анна. “Мы знаем, в меню среднестатистического эстоноземельца процент животного белка, к сожалению, очень высок. Это негативно влияет на здоровье, в частности на сердечно-сосудистую систему. Будучи целостным комплексным растительным источником белка, киноа — замечательный продукт, которым можно время от времени заменять животный протеин.”

По части питательной ценности киноа превосходит большую часть злаковых. Ее основной козырь — это относительно высокое содержание белка и особое звание быть т.н. целостным растительным источником белка. Это означает, что киноа содержит все девять незаменимых аминокислот, в которых нуждается наш организм. Будучи богатой, к примеру, железом и цинком, киноа также по праву может считаться источником витаминов и минералов.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо для начала определиться с понятием “супер-фуд”. “Если говоря о супер-продукте, мы имеем в виду нечто, чем можно решить все проблемы со здоровьем и, что превращает не полезную пищу в здоровую, то таких сверхспособностей нет ни у одного продукта,” утверждает руководитель кампании Taimne Teisipäev Анна Каплина. “Если же говорить о богатом питательными веществами продукте, который подходит для регулярного потребления и относится к продуктам здорового питания, то киноа полностью соответствует этому определению.”

Известной киноа стала немного ранее — в середине нулевых, когда ее стали кушать все, кто следит за гастрономическими трендами. Считается, что ее широкое потребление было связано с набирающим обороты флекситарианством — типом питания, при котором не исключается ни одна из групп продуктов, но основную часть меню составляют вегетарианские блюда. К тому же, не содержащая глютена киноа подходит людям, болеющим целиакией.

Происхождение киноа выдает ее второе название — чилийская марь. Ее выращивают в Южной Америке в Андах — от Колумбии и Аргентины до южной части Чили . Казалось бы, всего лишь пища коренных жителей Южной Америки, однако, завоевавшая успех по всему миру. Популярность продукта помогла поднять ООН , объявив 2013 год международным годом киноа, целью которого было отметить ценность труда людей, выращивающих киноа, и передать вековые традиции.

Подходит и для котлет, и для печенья



Полезность полезностью, но вкусна ли эта чилийская марь? Обладая слегка ореховым вкусом и хрустящей текстурой, употребляясь отдельно она может показаться немного скучной. Повар Мару Метспалу как только не экспериментировала с киноа на своей кухне и обнаружила, что вариантов применения у этого продукта намного больше, чем мы себе можем представить.

“Хотя киноа обладает своим определенным вкусом, она хорошо сочетается с овощами и всевозможными зелеными съедобностями,” говорит Мару. На ее кухне киноа часто становится частью блюда, приготовленного в сковороде, где предварительно обжариваются нарезанная полосками капуста, чеснок и горсть белой смородины, яблоко или что-то другое, обладающее кисло-сладким вкусом. Можно добавить черного перца по вкусу, белого бальзамического уксуса, а через несколько минут помешивания в сковороде получается легкое и питательное блюдо. Киноа отлично подходит для приготовления различных овощных котлет. Для этого ее не нужно отваривать до полной готовности, а оставить немного al dente.

Мару утверждает, что киноа имеет потенциал и в приготовлении десертов: “Мне нравится использовать киноа в обжаренных мюсли, для приготовления основы для пирогов и даже в печенье, где она добавляет продукту приятную хрустящую текстуру. Недавно обнаружила на прилавке магазина хлопья из киноа, которые могут служить хорошей альтернативой овсяным хлопьям — я люблю соленые каши с неактивными дрожжами и поджаренными грибами!”

О программе Taimse Teisipäeva