ФОТО | Племянница вице-президента США Камалы Харрис снялась для Prada

Мина является амбассадором Prada и демонстрировала другие образы для бренда: в частности рекламировала сумочку Cleo стоимостью почти 3 тысячи долларов.

В 2017-м она основала собственный модный бренд Phenomenal, который затем перерос в кампанию Phenomenal Woman Action Campaign — организацию, занимающуюся социальными проблемами.

В 2021 году Белый дом попросил Мину не использовать имя Камалы Харрис в личных целях при продвижении своего бренда и соблюдать этические нормы.

Любопытно, что ранее еще одна родственница вице-президента - ее падчерица Элла Эмхофф - громко заявила о себе в мире моды. Девушка подписала контракт с модельным агентством, снялась для журнала и приняла участие в модном показе.