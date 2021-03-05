05.03.2021, 14:11
ФОТО | Племянница вице-президента США Камалы Харрис снялась для Prada
Reuters
Мина Харрис, племянница вице-президента США Камалы Харрис, снялась для Prada, пишет сайт Леди Mail.Ru. В инстаграме 36-летняя Харрис показала себя в пышном белом платье от бренда.
Мина является амбассадором Prada и демонстрировала другие образы для бренда: в частности рекламировала сумочку Cleo стоимостью почти 3 тысячи долларов.
В 2017-м она основала собственный модный бренд Phenomenal, который затем перерос в кампанию Phenomenal Woman Action Campaign — организацию, занимающуюся социальными проблемами.
В 2021 году Белый дом попросил Мину не использовать имя Камалы Харрис в личных целях при продвижении своего бренда и соблюдать этические нормы.
Любопытно, что ранее еще одна родственница вице-президента - ее падчерица Элла Эмхофф - громко заявила о себе в мире моды. Девушка подписала контракт с модельным агентством, снялась для журнала и приняла участие в модном показе.