В Таллинне выйдет детская книга о приключениях в Старом городе. Вы тоже можете поддержать ее издание

Сюжет книги “Шагая по крышам“ переносит нас в сказочный ночной Старый Таллинн. Действие разворачивается во сне маленькой девочки, но остаётся в рамках реалистичного мира. Вместе с героями читатель посетит множество интереснейших мест: тут и чердак с несколькими десятками котов, и настоящий Старый город с башенками и черепичными крышами, и студия художника, до самого потолка заполненная добрыми креативными картинами.

Сказочный сюжет, по мнению авторов, будет интересен читателю любого возраста, но написан языком, который доступен малышам, а иллюстрации содержат большое количество деталей, которые любопытно разглядывать.

Автор идеи, текста и дизайна книги — технический директор известного в Таллинне музея видеоигр LVLup! Андрейс Русиновскис. Для него это не первый опыт издательской деятельности, так, в прошлом Андрейс разработал внешний вид учебной серии “Давай!” Инги Мангус, по которой сейчас детей в эстонских школах обучают русскому языку.

Над книгой “Шагая по крышам” совместно с Андрейсом работают иллюстратор проекта Александра Зайдельсон и редактор Евгения Подгурская, у которых также есть опыт в создании печатных изданий. Закончить книгу авторы планируют к апрелю, чтобы в мае она уже могла увидеть свет, причем сразу на двух языках — русском и эстонском. На данный момент силами неравнодушных жителей Эстонии собраны средства на печать минимального тиража книги, но если удастся собрать больше средств, то получится напечатать больше экземпляров и сделать издание более качественным.

Поддержать издание книги можно на платформе Hooandja по ссылке. Имена всех спонсоров будут опубликованы на страницах проекта в соцмедиа и в конце книги. Кроме того, каждый, кто поддержит проект, получит в подарок открытку, постер или саму книжку.