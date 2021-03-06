“Шли сапожки по дорожке”. Фонд интеграции выпустил книгу для детей на русском и эстонском языках — стихи написала известная телеведущая Юлия Календа

“Это уже двенадцатая книга, которую я иллюстрирую, и я всегда очень внимательно прислушиваюсь к автору, — рассказывает Татьяна Сонина. — Юлия Календа — это определенный символ радости жизни. Она всегда жизнерадостна: даже когда ее голос звучит по радио, в нем всегда есть улыбка, если она на экране, ее глаза всегда блестят. И я поняла, что в иллюстрациях ее стихов обязательно должно быть это настроение солнечного утра, праздника, поэтому и книжка получилась такая радостная. Для обложки я выбрала желтый цвет, потому что это цвет солнца и радости, и в этом году это один из самых модных цветов. Я прекрасно понимаю, что детки на занятиях в детском садике должны проходить определенную программу, поэтому я старалась, чтобы чтобы в иллюстрациях были представлены все цвета радуги, чтобы книга была разнообразная по состоянию и настроению, временам года”.