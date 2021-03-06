“Шли сапожки по дорожке”. Фонд интеграции выпустил книгу для детей на русском и эстонском языках — стихи написала известная телеведущая Юлия Календа
Юлия Календа — не просто всенародно любимая ведущая, но и невероятно многогранный и творческий человек, а еще Юлия родом из семьи учителей — в школе работали и мама, и бабушка известной ведущей. Год назад и сама Юлия заинтересовалась педагогикой, и чтобы глубже вникнуть в тему, пошла на курсы Ирины Бирюковой по дошкольному воспитанию в Tallinna Ülikool. Одним из заданий курса было создание проекта для детей. Так родилась идея книги, для которой Юлии предстояло написать стихи, пока другие одногруппники придумывали игры и оформление. А потом пришел коронавирус.
“Я это время использовала максимально”, — говорит Юлия Календа. 13 детских стихотворений родились буквально в первые дни карантина, после того как были переделаны все домашние дела. “Первое мое правило — навести порядок, и в чистоте творить. Я создала себе уют, рядом были две собаки, два кота, и это такое удовольствие — когда ты пишешь и смеешься, представляя себе лица детей. У меня есть знакомые маленькие дети, и я писала, будто бы обращаясь к ним. И мои домашние тоже очень радовались, когда я им зачитывала то, что получилось”, — вспоминает Юлия.
Кроме того, в период первой волны коронавируса Юлия Календа участвовала в еще одном проекте — “Keelesõber” Фонда интеграции, где ее ментором была педагог Дома эстонского языка в Нарве Юлия Виирсалу.
“С Юлией Календой мы знакомы давно, участвовали вместе в нескольких проектах, и когда Юлия на одном из уроков по-эстонски рассказала мне, что написала стихи для детей и продекламировала одно из стихотворений, я очень впечатлилась и предложила ей сделать вместе что-то интересное. Я написала небольшой проект и представила его в Фонд интеграции”, — рассказывает преподаватель нарвского Дома эстонского языка Юлия Виирсалу, которая и возглавила проект “VURR“ — по-эстонски “юла” (потому что у его истоков стоят две Юлии). И вот, спустя 9 месяцев, подобно ребенку, появилась на свет книга для детей на двух языках — “Маленькие тайны детского садика / Lasteaia saladused”.
“Если бы два года назад мне сказали, что я напишу книгу, я бы очень удивилась. Мне всегда казалось, что это очень сложный процесс. То, что она вообще получилась, это удивительное стечение обстоятельств и людей которые встретились на моем пути”, — говорит Юлия Календа, которую общение с детьми настолько вдохновило, что за время работы над книгой она даже поступила в Псковский педагогический университет, на факультет “Начального образования”.
Книга “Маленькие тайны детского садика / Lasteaia saladused” рассчитана на детей от 3 до 6 лет и посвящена правилам поведения в детском саду. Каждая из тринадцати стихотворных историй в интересной и понятной малышам форме рассказывает, почему надо убирать за собой игрушки, застилать кроватку, ставить аккуратно обувь, мыть руки и т.д. По словам Юлии, писать стихи для детей — гораздо сложнее, чем писать для взрослых, нужно очень точно подбирать слова. “Дети любят сказки, истории, тайны. Сказать ребенку “нельзя” и не объяснить почему — это неинтересно, я постаралась найти для этого другие, немного сказочные пути”, — рассказывает Юлия.
Кроме русских стихов Юлии Календы и их эстонских переводов в исполнении Пилле Маффуччи, в книге “Маленькие тайны детского садика / Lasteaia saladused” есть словарик, игры, раскраски, а еще QR-коды, отсканировав которые можно попасть на страничку с аудиоверсиями стихов в исполнении Юлии Календы — на русском — и Пилле Маффуччи — на эстонском языке.
“Я думаю, подобные книги есть, но чаще, как мне кажется, они переводятся с эстонского на русский. А эту книгу написал русский автор, и притом — народный и любимый всеми голос нашей страны, — говорит руководитель проекта Юлия Виирсалу. — И мы создали эту книгу, чтобы отвлечь детей от телефонов и планшетов, показать им, что книга неподвластна времени, с ней можно работать и с помощью телефона, и ощущать запах страниц, и рисовать в ней, это такой маленький друг”.
Страницы книги украшают иллюстрации художника из Нарвы Татьяны Сониной.
“Это уже двенадцатая книга, которую я иллюстрирую, и я всегда очень внимательно прислушиваюсь к автору, — рассказывает Татьяна Сонина. — Юлия Календа — это определенный символ радости жизни. Она всегда жизнерадостна: даже когда ее голос звучит по радио, в нем всегда есть улыбка, если она на экране, ее глаза всегда блестят. И я поняла, что в иллюстрациях ее стихов обязательно должно быть это настроение солнечного утра, праздника, поэтому и книжка получилась такая радостная. Для обложки я выбрала желтый цвет, потому что это цвет солнца и радости, и в этом году это один из самых модных цветов. Я прекрасно понимаю, что детки на занятиях в детском садике должны проходить определенную программу, поэтому я старалась, чтобы чтобы в иллюстрациях были представлены все цвета радуги, чтобы книга была разнообразная по состоянию и настроению, временам года”.
По мнению Татьяны Сониной, эта книга — новый шаг в педагогике. “По отдельности все эти элементы встречаются в разных изданиях, но так, чтобы все вместе, сконцентрировано, чтобы ребенок мог выполнять задания, параллельно слушать текст и на русском, и на эстонском языке и видеть его перед глазами — такое бывает нечасто. Это так важно, чтобы было интегрированное восприятие — и через слух, и через зрение, и через моторику”, — говорит художник.
Переводила стихи на эстонский язык преподаватель языка и переводчик Пилле Маффуччи совместно с Юлией Виирсалу и поэтом и переводчиком Эдой Ахи. “Это был для нас вызов — перевести стихи близко к тексту, подбирая почти такие же слова, чтобы они были понятны детям”, — вспоминает Юлия Виирсалу.
Вместе лужу обошли,
и по камушкам вприпрыжку
в садик весело пришли.
В коридоре их разули,
Разбросали по углам
И теперь они не пара:
Правый здесь, а левый там.
Надо срочно все исправить,
Вместе рядышком поставить!
Это правило, друзья,
Расставаться им нельзя!
* * *
Mööda rada läksid saapad.
Lombist läbi, ikka koos!
Hopsti üle kivist, teisest -
lasteaeda rõõmsas hoos.
Esikus nad võeti jalast,
nurkadesse lennutati:
parem sinna, vasak tänna -
paarilised lahutati.
Kiiresti nüüd tegu heasta,
saapad kõrvuti taas sea sa!
Reegel, sõber, meeles pea:
ainult koos on saapail hea!
“К счастью, стихи не нужно переводить буквально, что невозможно, — говорит Пилле Маффуччи. — Но мне очень понравился процесс. Приятно было, когда удавалось одновременно уловить и сохранить смысл, ритм, стиль и длину стихов”.
“Думаю, у нас еще мало таких двуязычных сборников стихов для 3-6 летних детей. И их не может быть слишком много! Эта книга — символ современного времени, когда дети в Эстонии учатся в детских садах с погружением и происходит двустороннее погружение. Также появляется все больше двуязычных семей, и становится все более естественным знать несколько языков с раннего возраста”, — говорит Пилле.
На этой неделе увидели свет 700 экземпляров книги “Маленькие тайны детского садика / Lasteaia saladused”, которые на данном этапе будут распространяться только по детским садам. “Рождение этой книги — это немного сказочный момент для меня”, — признается Юлия Календа — уж очень много оказалось совпадений. Даже дата официальной презентации книги — 10 марта — для Юлии особенная. “10 марта — день рождения моего сына, он уже давно живет в Англии, в этом году ему исполняется 30 лет. Никто об этом не знал, могли назначить неделей раньше или месяцем позже, но выбрали именно эту дату”, — удивляется Юлия.
Уже на следующей неделе, 10 марта, книги отправятся в русские и эстонские детские сады в Ида-Вирумаа и Таллинне. Часть книг в Нарве раздадут детским садам сами авторы проекта, остальные получат их с курьером. По словам Юлии Виирсалу, те детские сады, которые активно участвуют в проекте, затем дадут обратную связь о том, как дети приняли книгу. Кроме того, уже готова идея следующей двуязычной детской книги стихов. На этот раз она будет посвящена экологии и заботе о природе.