Герцогиня Сассекская Меган опечалена обвинениями в издевательствах над прислугой

Предельное напряжение

Комментарий Джонни Даймонда, корреспондента Би-би-си по делам королевской семьи



Пока что все сходятся лишь в одном: сейчас все внимание будет сосредоточено на интервью, которое Меган дала Опре Уинфри.



Дворцовая челядь давно уже хотела рассказать историю так, как она видится им. Некоторые из обслуживающего персонала дворца убеждены, что буквально лезли из кожи вон, чтобы после свадьбы помочь Меган, после чего с ними обошлись весьма грубо или позже вовсе уволили как никчемных и бесполезных людей.



И эта история должна была рано или поздно нагнать чету герцогов Сассекских. "Список претензий весьма обширен, да и время выбрано совсем не случайно", - сообщил Би-би-си один из источников на условиях анонимности.



Сторона Меган не пытается оспорить существование или содержание этого электронного послания, а в нем содержатся весьма серьезные обвинения.



Письмо буквально облекает в плоть слухи и домыслы, витавшие вокруг герцогини, когда через несколько месяцев после свадьбы сразу несколько человек из числа обслуги ушли с работы.



Но сторонники Меган не намерены сдавать позиции. Они утверждают, что люди, имена которых называются в послании, попавшем в газету, ничего не знали о жалобе и она никогда не обрела форму официального документа.



Но где бы ни скрывалась правда, напряжение и огласка накануне выхода в эфир интервью возросли до предела.