Врач назвала идеальный месяц для зачатия ребенка(3)
На планирование беременности в той или иной степени влияет немало факторов. В том числе время года, вес, общее самочувствие в случае, если недавно имело место вирусное заболевание.
- рассказала Гаяне Калоева, акушер-гинеколог, репродуктолог, беседуя с ridus.ru.
Перед планированием зачатия врач рекомендует женщинам нормализовать вес. Калоева объясняет это просто - в большинстве случаев в период ожидания появления малыша на свет будущая мама набирает вес, а это нелегко для здоровья.
Что касается перенесенных вирусных заболеваний (например, грипп), женщинам следует выждать паузу в цикл. Если же люди переболели COVID-19, то и мужчинам, и женщинам стоит воздержаться от зачатия на протяжении трех месяцев.
- объяснила репродуктолог.
Кроме того, паузу в месяц следует сделать женщинам, кто недавно сделал компьютерную томографию или рентген-исследование.