Врач назвала идеальный месяц для зачатия ребенка

На планирование беременности в той или иной степени влияет немало факторов. В том числе время года, вес, общее самочувствие в случае, если недавно имело место вирусное заболевание.

«Если говорить об идеальном времени для зачатия, то это, скорее, начало осени — сентябрь, потому что за лето все отдохнули, набрались здоровья, наелись фруктов, овощей, зелени. Словом, все то, что положительно влияет на эмоциональное здоровье и репродуктивное тоже»,

- рассказала Гаяне Калоева, акушер-гинеколог, репродуктолог, беседуя с ridus.ru.

Перед планированием зачатия врач рекомендует женщинам нормализовать вес. Калоева объясняет это просто - в большинстве случаев в период ожидания появления малыша на свет будущая мама набирает вес, а это нелегко для здоровья.

Что касается перенесенных вирусных заболеваний (например, грипп), женщинам следует выждать паузу в цикл. Если же люди переболели COVID-19, то и мужчинам, и женщинам стоит воздержаться от зачатия на протяжении трех месяцев.

«Мы изучаем спермограмму мужчин до заболевания и после. Ее качество реально ухудшается. Из-за коронавируса происходит тромбоз — то есть сильно сгущается кровь — и это влияет на сперматогенез. Внешний вид сперматозоидов, так скажем, становится «некрасивым» и страдает их подвижность. Но эти процессы обратимы. В течение трех месяцев созревают новые сперматозоиды и яйцеклетки»,

- объяснила репродуктолог.

Кроме того, паузу в месяц следует сделать женщинам, кто недавно сделал компьютерную томографию или рентген-исследование.