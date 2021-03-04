4 способа сделать гаджеты безопасными для детей и подростков
Судя по данным операторов мобильной связи в Эстонии, первый собственный телефон дети здесь получают, когда идут в школу, и все чаще им становится дешевый смартфон. Чем старше становится ребенок, тем более важную роль смартфон играет в его жизни как канал общения. В то время как родители детей помладше обычно имеют довольно хорошее представление о том, для чего их ребенок пользуется мобильным телефоном, с наступлением подросткового возраста использование смартфона ребенком становится все сложнее контролировать, а его интересы становятся все разнообразнее.
Ограничивать время, которое ребенок тратит на смартфон, и отслеживать, что он делает, необходимо, но абсолютный запрет на экранное время для школьника означает, что у него будет отнята возможность социального общения со сверстниками. Поэтому решением во многих семьях все чаще становятся четкие правила использования смарт-устройств и сведение к минимуму рисков, связанных с их применением, а также объяснение детям того, какие опасности могут таиться в интернете. Вот какие пассивные и активные средства безопасности мы можем порекомендовать, чтобы ваш ребенок мог пользоваться смартфоном без лишних рисков.
1. Само устройство и наиболее важные учетные записи должны быть защищены сильными паролями
Вместе с ребенком проверьте и убедитесь, что все необходимые пароли и PIN-коды запрашиваются, и что они надежные. Первый шаг для повышения безопасности -установить на устройстве блокировку экрана с паролем. Это необходимо не только на случай утери или кражи телефона, но и для того, чтобы, например, не дать воспользоваться им сверстникам с недобрыми намерениями, что часто актуально для подростков. Донской описывает один неприятный случай: “Такая история недавно случилась у моих знакомых — подросток заполучил смартфон друга и от его имени написал в различных группах в социальных сетях сообщения, позорящие его. Глупая шутка ощутимо навредила владельцу телефона, и, очевидно, квалифицируется как одна из форм интернет-травли”. Также нужно проверить пароли всех важных учетных записей и выбрать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.
“Если посмотреть на случаи утечки паролей, затронувшие Эстонию, становится понятно, сколько людей до сих пор относятся к надежности паролей легкомысленно. Часто даже взрослые используют пароли, которые просто подобрать, например, комбинацию 123456 или крайне часто используемые слова”, — объясняет Донской.
Эксперт добавляет, что детям нужно с раннего возраста объяснять, насколько важна безопасность паролей — напоминать, что пароли нельзя сообщать даже близким друзьям, носить записанными на листочке в кошельке, рюкзаке или чехле телефона. Если вы используете много разных паролей, или вам сложно помнить их все, можно сохранять их в специальных приложениях, например, NordPass или Password safe, которые можно найти в ассортименте Huawei App Gallery.
“В более новых моделях имеет смысл использовать биометрические данные — идентификацию по лицу или отпечатку пальца. Эти данные сохраняются на чипе телефона, и потому защищены даже в том случае, если телефон заражен вирусом. Именно поэтому такой тип блокировки считается особенно надежным”, — говорит Донской.
2. Проверьте внутренние настройки безопасности и конфиденциальности в телефоне
Независимо от модели устройства в каждом смартфоне на заводе устанавливаются настройки безопасности, которые позволяют проверить, кто и когда имеет доступ к данным пользователя. “В настройках телефона можно просмотреть наиболее часто используемые приложения для детей и проверить их настройки конфиденциальности, например, разрешение доступа к камере, микрофону, и данным геолокации или запрет на встроенные покупки из приложения. Тогда вы сможете быть уверены, что даже если дети нажмут на что-то в телефоне по незнанию или из любопытства, это не приведет к реальному ущербу”, — поясняет эксперт Huawei.
На наиболее распространенных мобильных платформах также можно активировать функцию двойной аутентификации, которая запрашивает подтверждение всех наиболее важных обновлений, покупок или процессов у родителей. “Эта функция гарантирует, что ребенок не установит на телефон нежелательные приложения, а также позволяет проверять его покупки в интернете, чтобы вы потом не обнаруживали неприятные сюрпризы в своей истории платежей, — говорит Донской.
3. Установите и активируйте приложения для обеспечения дополнительной защиты
В дополнение к настройкам безопасности, встроенным в операционную систему телефона, можно установить дополнительные приложения для повышения уровня безопасности. “Например, родители детей, пользующихся смартфонами Huawei, могут найти в магазине приложений Huawei App Gallery приложение под названием Screentime, которое предоставляет обзор использования телефона и интернета ребенком, устанавливать период времени, когда телефон не работает, или блокировать определенные приложения. Подобные решения разработаны для всех мобильных платформ. Так родители могут контролировать, как ребенок использует устройство, даже тогда, когда сами они не рядом с ребенком, и знать, что все в порядке”, — рассказывает Донской.
Полезно установить на телефон и антивирус для предотвращения проблем из-за вредоносных программ, опасных ссылок, кибератак или нежелательных звонков и сообщений. “Например, в ассортименте Huawei App Gallery есть приложение Avira Antivirus, обеспечивающее эффективную защиту вашего устройства от нападений. Оно не только блокирует подозрительную рекламу и сайты и позволяет контролировать доступ к данным, но и оснащено функцией сканирования устройства, которая позволяет найти вредоносное ПО на устройстве и удалить его”, — поясняет Донской.
4. Рассказывайте детям о рисках в связи с интернетом
Будь то взрослый или ребенок, самый серьезный риск для безопасности — это сам пользователь. Несмотря на то, что детям все больше рассказывают в школе об опасностях, которые могут подстерегать их в интернете, даже самые элементарные факты порой забываются, и их нужно не раз повторить дома. Приведенные выше технические средства хороши для пассивного повышения цифровой безопасности детей, но все это нужно с ними обсудить, чтобы они сами понимали необходимость дополнительной заботы о своей безопасности. Важнее всего желание пользователя мобильного устройства превентивно избегать рисков и умение вовремя распознать мошенничество.