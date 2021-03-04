4 способа сделать гаджеты безопасными для детей и подростков

Вместе с ребенком проверьте и убедитесь, что все необходимые пароли и PIN-коды запрашиваются, и что они надежные. Первый шаг для повышения безопасности -установить на устройстве блокировку экрана с паролем. Это необходимо не только на случай утери или кражи телефона, но и для того, чтобы, например, не дать воспользоваться им сверстникам с недобрыми намерениями, что часто актуально для подростков. Донской описывает один неприятный случай: “Такая история недавно случилась у моих знакомых — подросток заполучил смартфон друга и от его имени написал в различных группах в социальных сетях сообщения, позорящие его. Глупая шутка ощутимо навредила владельцу телефона, и, очевидно, квалифицируется как одна из форм интернет-травли”. Также нужно проверить пароли всех важных учетных записей и выбрать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.