Родителей предупредили о призывах к суициду среди подростков в ТикТоке. Что об этом известно?

В Москве рассылка сообщений родителям велась по инициативе департамента образования и науки. “Для того, чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в это период”, — заявили в ведомстве Интерфаксу.

В сообщениях, направленных родителям, говорится, что в соцсети TikTok появились видеоролики с призывами участвовать “в акции массового суицида 3 марта”.

“Просим вас поговорить с вашими детьми на эту тему, еще раз рассказать им, что вы их любите и они вам дороги. Только заботой и вниманием мы можем оградить наших детей от реальной угрозы манипулирования их сознанием”, — говорится в сообщении, которое опубликовало издание “Подъем”.

По сообщениям СМИ, предупреждения об “акции массового суицида” получили родители и в других городах России, в том числе Новосибирске, Казани и Благовещенске. Как сообщает портал “2x2”, родителей благовещенских школьников попросили отчитаться о причинах отсутствия детей на занятиях 3 марта.

По данным Роскомнадзора, видео с призывами к подросткам принять участие в акции массового суицида начали распространяться 24 февраля. Как заявил замглавы ведомства по Центральному федеральному округу Николай Макаренко, по состоянию на 22:00 25 февраля агитация совершить массовое самоубийство 3 марта собрала более 432 тыс. просмотров.

После вмешательства Роскомнадзора и прокуратуры TikTok заблокировал аккаунты, содержащие такую информацию, добавил Макаренко.

Однако вице-спикер Госдумы Ирина Яровая посчитала, что мер, принимаемых Роскомнадзором, недостаточно — вечером во вторник она обратилась с просьбой найти причастных к распространению роликов с призывами к суициду в Следственный комитет.

“Необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер”, — подчеркнула депутат.