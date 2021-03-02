7 продуктов, которые помогут избавиться от стресса

емный шоколад

Несколько исследований подтверждают, что темный шоколад снижает уровень стресса. Так, в одном эксперименте саудовских ученых из Университета Даммам участники две недели ели по 40 г черного, молочного или белого шоколада. Психологи выяснили, что у тех, кто ел темный шоколад, уровень стресса снизился. Другой обзор нескольких исследований показал, что темный шоколад или какао улучшают настроение. Однако многие из этих исследований — недостаточно качественные, поэтому их нужно интерпретировать осторожно.

До сих пор неясно, как именно шоколад снижает стресс и тревожность. Диетологи предполагают, что это происходит из-за высокого содержания антиоксидантов флавоноидов.

Одно исследование показало, что эти вещества предотвращают воспаление в клетках мозга и увеличивают мозговой кровоток. Также в шоколаде много аминокислоты триптофана, которая используется для производства “гормона радости” серотонина.

Учтите, что все это касается только черного горького шоколада с содержанием какао не менее 70%.

Жирная рыба