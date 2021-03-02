ФОТО | Смотрите, какие роскошные наряды выбрали звезды для церемонии “Золотой глобус” — даже те, кто остался дома

В этом году 78-я церемония “Золотого глобуса” проходила не только в традиционном The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз, но и в еще нескольких городах — многие звезды , надев свои лучшие наряды, подключились к ведущим по видеосвязи, а некоторые все же посетили реальную красную дорожку в отеле The Beverly Hilton.

Независимо от реального присутствия на церемонии, все селебрити подготовили свои самые лучшие образы. В этом году знаменитости не скупились на яркие цвета –– одно только платье Valentino, в котором позировала перед камерой Синтия Эриво чего стоит! Соскучившись по светским выходам и красным дорожкам, Кейли Куоко, Джиллиан Андерсон и Андра Дэй выбрали платья с пышной юбкой в пол, а вот Кристен Уиг предпочла очаровательное мини. Смотрите лучшие наряды звезд на 78-м “Золотом глобусе”.