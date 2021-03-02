Мода и стиль
02.03.2021, 12:30

ФОТО | Смотрите, какие роскошные наряды выбрали звезды для церемонии “Золотой глобус” — даже те, кто остался дома

 
В этом году многие звезды участвовали в церемонии "Золотой глобус" удаленно. Актриса Джиллиан Андерсон
2021 NBCUniversal Media, LLC / Scanpix
Наряды гостей на красной дорожке премии ”Золотой глобус” ежегодно привлекают к себе массу внимания. Несмотря на то, что коронавирус внес свои коррективы в проведение 78-й церемонии в этом году, знаменитости отнеслись к своему внешнему виду со всей серьезностью — даже те, кто участвовал в церемонии удаленно, сделали вид, будто бы все как всегда.

В этом году 78-я церемония “Золотого глобуса” проходила не только в традиционном The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз, но и в еще нескольких городах — многие звезды, надев свои лучшие наряды, подключились к ведущим по видеосвязи, а некоторые все же посетили реальную красную дорожку в отеле The Beverly Hilton.

Независимо от реального присутствия на церемонии, все селебрити подготовили свои самые лучшие образы. В этом году знаменитости не скупились на яркие цвета –– одно только платье Valentino, в котором позировала перед камерой Синтия Эриво чего стоит! Соскучившись по светским выходам и красным дорожкам, Кейли Куоко, Джиллиан Андерсон и Андра Дэй выбрали платья с пышной юбкой в пол, а вот Кристен Уиг предпочла очаровательное мини. Смотрите лучшие наряды звезд на 78-м “Золотом глобусе”.

Джиллиан Андерсон в Dior Haute Couture

Николь Кидман в Louis Vuitton

Сальма Хайек в Alexander McQueen

Кейли Куоко в Oscar de la Renta

Джулия Гарнер в Prada

Аманда Сейфрид в Oscar de la Renta

Розамунд Пайк в Molly Goddard

Лора Дерн в Givenchy

Сара Полсон в Prada

Андра Дэй в Chanel Haute Couture

Эль Фаннинг в Gucci

Марго Робби в Chanel

Кристен Уиг в Prada

Эмма Коррин в Miu Miu

Кейт Хадсон в Louis Vuitton

Аня Тейлор-Джой в Dior Haute Couture

Синтия Эриво в Valentino

Реджина Кинг в Louis Vuitton

Лили Коллинз в Saint Laurent

София Карсон в Giambattista Valli
Тиффани Хэддиш в Alberta Ferretti

Источники: InStyle, Vogue
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