ФОТО | Смотрите, какие роскошные наряды выбрали звезды для церемонии “Золотой глобус” — даже те, кто остался дома
В этом году 78-я церемония “Золотого глобуса” проходила не только в традиционном The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз, но и в еще нескольких городах — многие звезды, надев свои лучшие наряды, подключились к ведущим по видеосвязи, а некоторые все же посетили реальную красную дорожку в отеле The Beverly Hilton.
Независимо от реального присутствия на церемонии, все селебрити подготовили свои самые лучшие образы. В этом году знаменитости не скупились на яркие цвета –– одно только платье Valentino, в котором позировала перед камерой Синтия Эриво чего стоит! Соскучившись по светским выходам и красным дорожкам, Кейли Куоко, Джиллиан Андерсон и Андра Дэй выбрали платья с пышной юбкой в пол, а вот Кристен Уиг предпочла очаровательное мини. Смотрите лучшие наряды звезд на 78-м “Золотом глобусе”.
Джиллиан Андерсон в Dior Haute Couture
Николь Кидман в Louis Vuitton
Сальма Хайек в Alexander McQueen
Кейли Куоко в Oscar de la Renta
Аманда Сейфрид в Oscar de la Renta
Розамунд Пайк в Molly Goddard
Лора Дерн в Givenchy
Андра Дэй в Chanel Haute Couture
Эль Фаннинг в Gucci
Марго Робби в Chanel
Кристен Уиг в Prada
Эмма Коррин в Miu Miu
Аня Тейлор-Джой в Dior Haute Couture
Синтия Эриво в Valentino
Лили Коллинз в Saint Laurent
София Карсон в Giambattista Valli