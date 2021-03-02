Анна Тыниссаар: “Как можно отказаться от такого кайфа — помогать другим?”

У вас есть семья, дети, работа, в вашем фонде работают волонтерами очень серьезные профессионалы, у которых большая нагрузка в повседневной жизни. Почему вы, несмотря на собственные сложности и занятость, продолжаете очень большую часть своей жизни отдавать помощи другим, в чем мотивация?

Это действительно нон-стоп режим: тебе постоянно пишут, звонят — ты отвечаешь. Что касается меня лично, во-первых, моя работа сейчас напрямую связана с благотворительностью, я занимаюсь тем, что я искренне люблю. Во-вторых, когда ты вникаешь в это дело, начинаешь помогать, когда ты ночью пишешь какую-то публикацию и видишь, что там 60 комментариев — люди реально хотят кому-то помочь, и когда тот, кому помогли, пишет тебе о своих ощущениях, эмоциях — что он или его ребенок испытал, когда ему помогли, это бесценно. Нет этому в жизни какого-то аналога, это как наркотик какой-то. Как можно отказаться от такого кайфа — в хорошем смысле, от искренней радости?