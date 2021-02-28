Я – мама
28.02.2021, 20:42

Какой вопрос на самом деле не стоит задавать детям?

 
Но мы все равно задаем
Photo by Ksenia Chernaya from Pexels
Американский профессор психологии Адам Грант объяснил, почему ребенка не стоит спрашивать: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». Колонка Гранта опубликована на сайте CNBC.

Грант привел слова Мишель Обамы из интервью Опре Уинфри: “Я думаю, это один самых бесполезных вопросов, которые взрослый может задать ребенку. „Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?” Будто бы у развития есть завершение. Будто в определенный момент ты становишься кем-то и все, конец”.

Психолог выразил свое мнение на этот счет: “У некоторых детей скромные мечты. Они собираются идти по стопам своих родителей и не видят других альтернатив. Другие же наоборот мечтают о слишком многом и привязываются к возвышенной нереалистичной мечте”.

“Даже если детям нравится реалистичный карьерный путь, то, что они считали работой своей мечты, может оказаться кошмаром”, - напомнил Грант и подчеркнул, что дети должны понять, что профессия не определяет личность. Тогда им откроются множество разных возможностей.

Грант вспомнил, как сам боялся этого вопроса от взрослых, а его задавали абсолютно все, и ни один ответ им не нравился. В то время как его кузен с детства знал, что будет нейрохирургом, но в конечном итоге испытал лишь разочарование.

У некоторых детей скромные мечты. Они собираются идти по стопам своих родителей и не видят других альтернатив.

Психолог объяснил, что человек порой сосредотачивается исключительно на своем представлении о том, как все должно быть, и перестает видеть другие пути. Если же все выходит не так, как человек планировал, то вместо того, чтобы переосмыслить ситуацию и попробовать что-то другое, он удваивает свои старания и бросает все силы на то, чтобы достичь задуманного. Не всегда такая тактика успешна.

Перед тем, как задать этот вопрос ребенку, Грант предлагает спросить себя: “Хочу ли я, чтобы ребенок думал, будто работа определяет его самоидентификацию?”, “Надо ли мне, чтобы ребенок стал одержим выбранной профессией, которую в дальнейшем он может возненавидеть?”, “Считаю ли я, что умно спросить ребенка, который знает только пять профессий, о том, кем он хочет стать через 20 лет?”, “Хочу ли я, чтобы ребенок думал, будто только одна профессия может сделать его счастливой?” Если все ответы - да, то… Что ж, вперед, пожимает плечами Грант.

Профессор посоветовал, как вести разговор о будущей карьере с детьми: “Если ваши дети хотят поговорить о том, кем они хотят стать, когда вырастут, дайте им понять, что не обязательно выбирать одну профессию; они могут заниматься разными вещами. Устройте мозговой штурм и узнайте, что им нравится - может, придумывать наборы Lego, изучать космос, писать, тренировать футболистов или вести занятия по фитнесу на Youtube”.

“Выбор профессии - это не то же самое, что найти родственную душу. Возможно, работу вашей мечты еще не изобрели. Индустрия меняется, новые сферы появляются быстрее, чем когда-либо. Еще не так давно Google, Uber и Instagram не существовали”, - подытожил Грант.

Источник: CHIPS Journal

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