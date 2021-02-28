Какой вопрос на самом деле не стоит задавать детям?

Грант вспомнил, как сам боялся этого вопроса от взрослых, а его задавали абсолютно все, и ни один ответ им не нравился. В то время как его кузен с детства знал, что будет нейрохирургом, но в конечном итоге испытал лишь разочарование.

“Даже если детям нравится реалистичный карьерный путь, то, что они считали работой своей мечты, может оказаться кошмаром”, - напомнил Грант и подчеркнул, что дети должны понять, что профессия не определяет личность. Тогда им откроются множество разных возможностей.

Психолог выразил свое мнение на этот счет: “У некоторых детей скромные мечты. Они собираются идти по стопам своих родителей и не видят других альтернатив. Другие же наоборот мечтают о слишком многом и привязываются к возвышенной нереалистичной мечте”.

Грант привел слова Мишель Обамы из интервью Опре Уинфри: “Я думаю, это один самых бесполезных вопросов, которые взрослый может задать ребенку. „Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?” Будто бы у развития есть завершение. Будто в определенный момент ты становишься кем-то и все, конец”.

У некоторых детей скромные мечты. Они собираются идти по стопам своих родителей и не видят других альтернатив.

Психолог объяснил, что человек порой сосредотачивается исключительно на своем представлении о том, как все должно быть, и перестает видеть другие пути. Если же все выходит не так, как человек планировал, то вместо того, чтобы переосмыслить ситуацию и попробовать что-то другое, он удваивает свои старания и бросает все силы на то, чтобы достичь задуманного. Не всегда такая тактика успешна.

Перед тем, как задать этот вопрос ребенку, Грант предлагает спросить себя: “Хочу ли я, чтобы ребенок думал, будто работа определяет его самоидентификацию?”, “Надо ли мне, чтобы ребенок стал одержим выбранной профессией, которую в дальнейшем он может возненавидеть?”, “Считаю ли я, что умно спросить ребенка, который знает только пять профессий, о том, кем он хочет стать через 20 лет?”, “Хочу ли я, чтобы ребенок думал, будто только одна профессия может сделать его счастливой?” Если все ответы - да, то… Что ж, вперед, пожимает плечами Грант.

Профессор посоветовал, как вести разговор о будущей карьере с детьми: “Если ваши дети хотят поговорить о том, кем они хотят стать, когда вырастут, дайте им понять, что не обязательно выбирать одну профессию; они могут заниматься разными вещами. Устройте мозговой штурм и узнайте, что им нравится - может, придумывать наборы Lego, изучать космос, писать, тренировать футболистов или вести занятия по фитнесу на Youtube”.

“Выбор профессии - это не то же самое, что найти родственную душу. Возможно, работу вашей мечты еще не изобрели. Индустрия меняется, новые сферы появляются быстрее, чем когда-либо. Еще не так давно Google, Uber и Instagram не существовали”, - подытожил Грант.