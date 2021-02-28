Откуда берется "Zoom-усталость" и как с ней бороться?

В период пандемии Covid-19 видеозвонки с помощью Zoom и других сервисов стали популярным способом поддерживать связь с коллегами и родственниками. Однако такое общение часто несет усталость, и профессор Джереми Бейленсон, основатель Лаборатории взаимодействия между людьми в виртуальной реальности в Стэнфордском университете, выяснил, почему.

Контакты лицом к лицу вызывают стресс



И длительность зрительного контакта и размер лиц на экране неестественны, поясняет Бейленсон. При общении вживую люди могут смотреть на того, кто говорит, отводить взгляд, делать заметки. При видеосвязи же все участники постоянно разглядывают друг друга. Даже если кто-то молчит всю конференцию, он, так или иначе, все время смотрит на других, а они — на него, и количество зрительных контактов возрастает. “Беспокойство, связанное с публичными выступлениями, — одна из самых распространенных проблем, — указывает Бейленсон. — Когда на вас все смотрят — это стресс”.