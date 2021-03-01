ФОТО | Платья поверх брюк — самая модная комбинация весеннего сезона. Как ее правильно носить?(2)
Тенденция на многослойность продолжает завоевывать модный мир. Ее логичным, хоть и не совсем очевидным продолжением стало необычное сочетание в одном образе платья и брюк. В прошлом весенне-летнем сезоне дизайнеры уже проявляли свою любовь к такой комбинации, а этой весной тренд вернулся с новой силой и в новых проявлениях: платья стали асимметричными и еще более роскошными, а брюки обрели очертания трендовых силуэтов wide leg и клеш.
Сочетание, конечно, не новое. Внимание к явлению “скромной моды” у дизайнеров уже очень давно — с тех самых пор, когда арабский рынок стал важной частью экономики брендов. Сначала это были специальные капсулы, которые продавались в избранных магазинах, а теперь — важные элементы полноценных сезонных коллекций, которые отправляются в бутики по всему миру. Будущей весной тенденция продолжит набирать обороты.
Платье поверх брюк — не просто очередная стайлинг-идея, это наглядный пример того, как исторические и культурные коды арабских стран нашли отражение в мире моды. Идеальные примеры — весенние коллекции Joseph, Jil Sander и Giada. “Скромный” гардероб в их исполнении — самая удобная и женственная униформа, причем как на каждый день, так и на выход. Добавив лоферы, в таком виде вполне можно появиться в офисе или на встрече с друзьями, а для того, чтобы отправиться на светский прием, достаточно будет заменить обувь туфлями на каблуке.
Некоторые дизайнеры решили переосмыслить дуэт длинного платья и брюк в совершенно другом контексте, не имеющем ничего общего с канонами “скромной моды”. В ход пошли прозрачные материалы — шифон и сетка. Если вам такой подход ближе — вдохновляйтесь коллекциями Fendi, Acne Studios и Emilio Pucci. Но какой бы вариант вы ни выбрали, дуэт платья и брюк остается одним из самых красивых трендов грядущего сезона.
Одежда из денима никогда не перестанет быть актуальной. Создать с ее помощью изысканный наряд проще простого — достаточно выбрать брюки-клеш с высокой посадкой и макси-платье на тонких бретелях, как у Balmain. Хорошим дополнением станут джинсовые аксессуары — сумка-тоут и повязка на голову, как в коллекции Dior.