ФОТО | Платья поверх брюк — самая модная комбинация весеннего сезона. Как ее правильно носить?

Тенденция на многослойность продолжает завоевывать модный мир. Ее логичным, хоть и не совсем очевидным продолжением стало необычное сочетание в одном образе платья и брюк. В прошлом весенне-летнем сезоне дизайнеры уже проявляли свою любовь к такой комбинации, а этой весной тренд вернулся с новой силой и в новых проявлениях: платья стали асимметричными и еще более роскошными, а брюки обрели очертания трендовых силуэтов wide leg и клеш.

Сочетание, конечно, не новое. Внимание к явлению “скромной моды” у дизайнеров уже очень давно — с тех самых пор, когда арабский рынок стал важной частью экономики брендов. Сначала это были специальные капсулы, которые продавались в избранных магазинах, а теперь — важные элементы полноценных сезонных коллекций, которые отправляются в бутики по всему миру. Будущей весной тенденция продолжит набирать обороты.