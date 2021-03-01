"Вот из-за таких-то мы все и болеем!" Почему на фоне ковида возникают вспышки агрессии и как на них реагировать?

Психотерапевт Ирина Макарова объясняет: то, что снаружи кажется мелочью, изнутри может быть критично важным. И если человек готов потратить время и нервы на такой скандал, значит, это затрагивает что-то очень личное. Причин может быть тысяча. Кому-то человек с градусником мог напомнить злого врача из его детства. А для кого-то дело не в просьбе, а в том, как она была сформулирована, — иногда одно слово тоже может вызвать какие-то ассоциации. “Нам кажется, что у этих людей нет логики, что они на ровном месте дают затратную реакцию, — говорит Макарова. — Но если б мы их спросили, нам могли бы рассказать историю, которая, возможно, вообще не связана с ковидом. А связана с какими-то другими людьми, которые притесняют, не считаются со свободой и с мнениями, прикасаются…” При этом человек и сам может не осознавать, что именно вызвало в нем столько эмоций.