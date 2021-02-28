Женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы

Новое дополнение к уставу вступает в силу с этой пятницы и распространяется на 127 тыс. женщин-военнослужащих армии США и Национальной гвардии.

По словам капитана Национальной гвардии Джоанны Макфадден, которая за 22 года службы побывала во многих странах, в том числе и в горячих точках, старые правила не только лишали женщин индивидуальности, но и мешали им выполнять свои воинские обязанности.

Она уверяет, что уставной пучок, в который ей приходилось все это время убирать свои густые вьющиеся волосы, сдвигал каску на глаза, так что, "когда залегаешь и изготавливаешься к стрельбе, ничего не видно".

По новым правилам женщинам на службе в американской армии разрешено также мелирование, ношение губной помады и лака для ногтей, если они "не слишком эксцентричны или причудливы". Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек.

Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе "в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться", при этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж.

Число женщин в армии США неуклонно росло со времени окончания Второй мировой войны, хотя поначалу им отводились второстепенные роли медсесетр и секретарш, не подразумевавшие роста в звании или повышения жалования.

Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 1972 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как молодой адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против министерства обороны в Верховном суде.

С тех пор число женщин в вооруженных силах повысилось с двух до примерно 15%, а в последние годы их стали брать практически во все боевые части и продвигать на высокие должности.

Армия особенно приветствует в своих рядах чернокожих женщин-военных. Почти треть всех американских военнослужащих-женщин - афроамериканки, хотя они составляют всего 15% от общего женского населения страны.