Отец отключил интернет сыну-киберспортсмену в самый ответственный момент. Парня поддержал весь мир

«У меня такие же проблемы были. Я просто хотел стать программистом, в итоге в очередной раз их нытья я им объяснил, чем я хочу заниматься в будущем, в итоге стало меньше давления. С играми еще сложнее, но объяснить придется, и на примерах», «Я далека от киберспорта, но понимаю всю глубину и серьезность твоей увлеченности. Желаю тебе сил выстоять против непонимания, терпения для собственного восстановления и преданной любви!», «У меня была точно такая же ситуация. Я играл в топ команде по доте в СНГ. 2007 год, мне 14 лет. Вырубили комп и отвезли в деревню. После этого я еще играл в командах, но уже казалось, что результата не будет. И мечта ушла. Не упусти свою», «Я понимаю, что это такое. Немногие родители понимают твои увлечения. Это тяжело, но главное не сдаваться, и именно этим ты докажешь, что это не просто игрушки для тебя. Мир меняется, и очень жаль, что многие застревают в прошлом», «Держись! Это лишь одна из преград к твоему чемпионству! Не сдавайся! Все еще только начинается», - поддерживает юношу аудитория.