Отец отключил интернет сыну-киберспортсмену в самый ответственный момент. Парня поддержал весь мир(6)
После случившегося молодой человек опубликовал в своем твиттере пост, тронувший сердца людей в разных странах.
«Мне некому пожаловаться, рассказать о своих проблемах, поэтому я пишу сюда. Миллионы часов работы ушли в никуда, потому что никто меня не понимает. Я не прошу поддерживать меня, писать слова поддержки. Мне просто не с кем поговорить», - написал геймер в сети. На его пост откликнулись киберспортсмены из самых разных стран: парня поддержал весь мир.
Пользователи соцсети оставляют сотни комментариев к публикациям российского киберспортсмена.
«У меня такие же проблемы были. Я просто хотел стать программистом, в итоге в очередной раз их нытья я им объяснил, чем я хочу заниматься в будущем, в итоге стало меньше давления. С играми еще сложнее, но объяснить придется, и на примерах», «Я далека от киберспорта, но понимаю всю глубину и серьезность твоей увлеченности. Желаю тебе сил выстоять против непонимания, терпения для собственного восстановления и преданной любви!», «У меня была точно такая же ситуация. Я играл в топ команде по доте в СНГ. 2007 год, мне 14 лет. Вырубили комп и отвезли в деревню. После этого я еще играл в командах, но уже казалось, что результата не будет. И мечта ушла. Не упусти свою», «Я понимаю, что это такое. Немногие родители понимают твои увлечения. Это тяжело, но главное не сдаваться, и именно этим ты докажешь, что это не просто игрушки для тебя. Мир меняется, и очень жаль, что многие застревают в прошлом», «Держись! Это лишь одна из преград к твоему чемпионству! Не сдавайся! Все еще только начинается», - поддерживает юношу аудитория.
Среди поддержавших российского игрока - и шеф-редактор WePlay Esports Александр Пак. Он написал: «Не сдавайся, они поймут рано или поздно».
Откликнулся на случившееся и популярный стример Diegosaurus: «Мой отец поначалу тоже не понимал меня. Злился, когда я играл, и когда ушел с работы, чтобы посвятить себя стримам. Он просто не понимал. Я упорно работал, и когда получил первые деньги - он наконец понял, что я действительно трудился, и сейчас яро поддерживает меня... Держись, друг, я тоже через это прошел». Также стример предложил поговорить с родителями российского игрока, чтобы попробовать донести до них серьезность выбранного им пути.