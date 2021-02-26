Мода и стиль
26.02.2021, 11:59

ФОТО | Как уборщица случайно стала моделью Gucci

 
Photo by cottonbro from Pexels
Жительница Лондона, работающая уборщицей, случайно стала моделью итальянского модного дома Gucci. Об этом со ссылкой на Metro пишет Lenta.ru.

По информации издания, в 2019 году директор модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон заметил на улице 24-летнюю афроамериканку Клару Луизу (Clara Louise). “Роб увидел меня, когда я шла в спортзал, и спросил, был ли у меня опыт работы в модельном бизнесе. Я сказала “нет”, но мы все равно разговорились, и он предложил мне поучаствовать в кастинге”, — поделилась героиня.

Девушке повезло, и ее кандидатуру одобрили для съемки в модном немецком журнале Picton. Вскоре после этого Луиза подписала контракт на участие в рекламном видеоролике бренда Gucci. “Это потрясающий опыт, изменивший мою жизнь. Я даже не думала, что моя внешность подходит для работы в фэшн-индустрии. Теперь я чувствую, что прокладываю себе дорогу в этой отрасли и смогу сказать своим внукам, что я модель Gucci”, — поделилась англичанка.

Героиня подчеркнула, что новая карьера никак не изменила ее образ жизни. По ее словам, она до сих пор мечтает стать учителем и не представляет свою жизнь в роли знаменитости. “Я все еще обычная девочка из восточного Лондона. Жизнь дана нам для того, чтобы жить и наслаждаться ей. Не упускайте возможности, которые появляются на вашем пути”, — заключила Луиза.

Оставить комментарий Читать комментарии