ФОТО И ВИДЕО | Вместо национального костюма — эстонский флаг. 10 самых патриотичных сине-черно-белых образов президентских приемов

Черный, синий, белый — на президентском приеме это сочетание достаточно популярно, но далеко не всегда оно бывает удачным. На наш взгляд, пара Николая и Оксаны Новосёловых на приеме в честь ЭР101 — идеальный пример в этой категории. На Оксане — черно-белое платье от эстонского дизайнера Оксаны Тандит и серьги от Piret Kartus, на Николае — синий костюм, который также был сшит на заказ у Оксаны Тандит.



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На приеме по случаю 100-летия Эстонской Республики тележурналист Эло Мыттус-Леппик надела эффектное вечернее платье, разработанное Рийной Пылдроос, которое составило единое целое вместе с деталями цвета флага.



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Фехтовальщица Кристина Кууск очаровала в 2017 году ярко-синим женственным платьем от Aldo Järvsoo и серьгами от Tanel Veenre, которые идеально гармонировали с галстуком-бабочкой ее партнера. Пара проработана до мельчайших деталей, образуя сине-черно-белое совершенство.



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Главный редактор Radio 4 Юлия Бали привлекла внимание на приеме в честь ЭР100 синим пайеточным платьем в пол. Смелый выбор!

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Актриса Юлле Лихтфельдт всегда носила на приемах у президента работы модельера Кайри Вильдерсон. Однотонное синее атласное платье 2019 года подчеркивает изгибы тела актрисы, раскрывая ее лучшие стороны.

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Эстонский генетик персидского происхождения Лили Милани подобрала цвета флага на ткани платья с цветочным узором. Простой и очень женственный выбор.

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Оба платья с приема ЭР102 — авторства модельера Лилли Яхило (слева), которая в 2021 году накануне Дня независимости была удостоена ордена Белой звезды 5-й степени за вклад в развитие эстонского дизайна одежды. Несмотря на отсутстве синего цвета, на предпринимателе Мари-Лийс Линд — глубоко патриотичный наряд из коллекции бренда Lilli Jahilo, посвященной эстонскому художнику Адамсон-Эрику. Дигитальный принт на удлиненном платье из шелкового сатина — это изображения лиц и птиц, нарисованных карандашом художником Адамсон-Эриком в конце 1930 годов.



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