Ольга Осетрова из Таллинна о работе с наркозависимыми: "Не у каждого из наших клиентов есть возможность сходить в душ‚ постирать вещи и поесть"

И в первую очередь в моей работе мне надо наладить доверительный контакт с клиентом, потому что без него мы не сможем работать. Также надо считаться с тем, что у нас есть разные категории людей‚ например, те, кто еще употребляет, или те, кто уже не употребляет. Здесь тоже идёт разная работа. Те люди, которые еще употребляют по каким-то причинам психотропные вещества, с ними надо работать очень осторожно, так как‚ повторюсь, они часто очень закрыты, находятся в загнанном состоянии, не социлизированы. Им важно дать понять, что их принимают, уважают, что они тоже люди. Потому что, к сожалению, часто наше общество без выявления причин вешает клеймо на людей, употребляющих психотропные вещества, что они никто, внушая тем самым неуверенность. Такие люди не знают, на что они имеют право, не попросят лишний раз помощи из-за предвзятого отношения к ним и неуверенности.