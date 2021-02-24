Чем угощает семью в День независимости премьер-министр? Рецепт праздничного пирога от Каи Каллас(2)
На 10 порций вам понадобится:
Для основы:
10 шт печенья Digestive
1 cт. л. сахара
2 ст. л. сливочного масла
Начинка:
200 г обезжиренного зерненого творога (kodujuust)
1 ч. л. ванильного сахара
0,4 ч. л. соли
500 г нежирного сливочного сыра без вкусовых добавок
3 яйца
1 яичный белок
200 мл сахара
Этим рецептом Кая Каллас пару лет назад поделилась с журналом Oma Maitse, отметив, что помимо традиционных блюд, часто готовит этот пирог на Рождество, но он подойдет и для празднования Дня рождения Республики. Однако, по словам Каи, это не самый простой рецепт, так как коржи надо выпекать отдельно и охлаждать.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов. Печенье растолките, смешайте с сахаром и топленым маслом. Выстелите дно разъемной формы для выпечки диаметром 24 см пергаментной бумагой. Утрамбуйте смесь и сформируйте бортики. Выпекайте 10 минут и остудите.
Измельчите творог до состояния пюре, добавьте ванильный сахар, соль и сливочный сыр. По отдельности вбейте яйца и яичный белок. Вмешайте сахар и перемешайте до однородной массы. Вылейте смесь в форму для выпечки, запекайте 50 минут и остудите.
Процедите компот из вишни. Отмерьте 400 мл компотной жидкости, если не хватает, добавьте необходимое количество воды. Доведите жидкость до кипения в кастрюле и добавьте желирущий сахар (tarretisesuhkur). Снова доведите до кипения и снимите с огня. Добавьте вишни и слегка остудите. Когда смесь немного остынет и загустеет, полейте торт. Перед подачей дайте пирогу остыть не меньше часа, а лучше оставьте на ночь.