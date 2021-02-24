Рецепты
24.02.2021, 11:55

Чем угощает семью в День независимости премьер-министр? Рецепт праздничного пирога от Каи Каллас

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Кристина Мадиссон-Лахт
Kaja Kallas
Foto: Tiit Blaat
Помимо традиционных блюд, на семейном праздничном столе у Каи Каллас часто присутствует вишневый чизкейк, который не только хорош на вкус, но и очень красиво выглядит, пишет журнал Oma Maitse.

На 10 порций вам понадобится:

Для основы:

10 шт печенья Digestive

1 cт. л. сахара

2 ст. л. сливочного масла

Начинка:

200 г обезжиренного зерненого творога (kodujuust)

1 ч. л. ванильного сахара

0,4 ч. л. соли

500 г нежирного сливочного сыра без вкусовых добавок

3 яйца

1 яичный белок

200 мл сахара

Этим рецептом Кая Каллас пару лет назад поделилась с журналом Oma Maitse, отметив, что помимо традиционных блюд, часто готовит этот пирог на Рождество, но он подойдет и для празднования Дня рождения Республики. Однако, по словам Каи, это не самый простой рецепт, так как коржи надо выпекать отдельно и охлаждать.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Печенье растолките, смешайте с сахаром и топленым маслом. Выстелите дно разъемной формы для выпечки диаметром 24 см пергаментной бумагой. Утрамбуйте смесь и сформируйте бортики. Выпекайте 10 минут и остудите.

Измельчите творог до состояния пюре, добавьте ванильный сахар, соль и сливочный сыр. По отдельности вбейте яйца и яичный белок. Вмешайте сахар и перемешайте до однородной массы. Вылейте смесь в форму для выпечки, запекайте 50 минут и остудите.

Процедите компот из вишни. Отмерьте 400 мл компотной жидкости, если не хватает, добавьте необходимое количество воды. Доведите жидкость до кипения в кастрюле и добавьте желирущий сахар (tarretisesuhkur). Снова доведите до кипения и снимите с огня. Добавьте вишни и слегка остудите. Когда смесь немного остынет и загустеет, полейте торт. Перед подачей дайте пирогу остыть не меньше часа, а лучше оставьте на ночь.

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