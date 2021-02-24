Чем угощает семью в День независимости премьер-министр? Рецепт праздничного пирога от Каи Каллас

Этим рецептом Кая Каллас пару лет назад поделилась с журналом Oma Maitse, отметив, что помимо традиционных блюд, часто готовит этот пирог на Рождество, но он подойдет и для празднования Дня рождения Республики. Однако, по словам Каи, это не самый простой рецепт, так как коржи надо выпекать отдельно и охлаждать.