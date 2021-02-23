ФОТО | "Парада нарядов" в честь Дня независимости в этом году не будет. Как это сказалось на бизнесе эстонских дизайнеров одежды?

“Эта надежда исчезла, когда пришла вторая волна коронавируса с новыми ограничениями”, — говорит в интервью журналу Anne & Stiil основательница бренда Mammu Couture Мария Таммеорг. “Мы обсуждали с постоянными клиентами, что делать, когда прием снова состоится в следующий раз, но такие наряды не шьются задолго. Тело женщины может меняться, как и ее настроение при выборе платья”. В кризисный год в ателье Mammu Couture шьют на 60% меньше официальных платьев, чем в предыдущие годы, но доходы удалось сбалансировать за счет увеличения ассортимента.

По словам дизайнера Тийны Талумеэс, отмена президентского бала оправдана. “Мы очень надеемся, что в следующем году важные для Эстонии люди смогут снова достойно одеться и пожать руку президенту”, — говорит она. Поскольку уже перед Рождеством было ясно, что приема не будет, ни один клиент даже не обратился в модный дом с идеями насчет платья. “В целом за последние десять месяцев количество индивидуальных заказов сильно снизилось. В основном, покупают вещи из готовых коллекций в интернет-магазине”.

Студия Pohjanheimo в этом году не заработает из-за отмены мероприятий 20 000 евро, но большой проблемы в этом здесь не видят. “Я должна честно признать, что это не самое важное событие для нас”, — говорит дизайнер Юлле Суурханс-Похьянхеймо. “В последние годы мы шили на прием до десяти платьев. В этом году мы не получим этих денег, но для нас это не беда. Это было запланировано еще осенью, и мы не рассчитывали на эти доходы”.