ФОТО | "Парада нарядов" в честь Дня независимости в этом году не будет. Как это сказалось на бизнесе эстонских дизайнеров одежды?(2)
“Эта надежда исчезла, когда пришла вторая волна коронавируса с новыми ограничениями”, — говорит в интервью журналу Anne & Stiil основательница бренда Mammu Couture Мария Таммеорг. “Мы обсуждали с постоянными клиентами, что делать, когда прием снова состоится в следующий раз, но такие наряды не шьются задолго. Тело женщины может меняться, как и ее настроение при выборе платья”. В кризисный год в ателье Mammu Couture шьют на 60% меньше официальных платьев, чем в предыдущие годы, но доходы удалось сбалансировать за счет увеличения ассортимента.
По словам дизайнера Тийны Талумеэс, отмена президентского бала оправдана. “Мы очень надеемся, что в следующем году важные для Эстонии люди смогут снова достойно одеться и пожать руку президенту”, — говорит она. Поскольку уже перед Рождеством было ясно, что приема не будет, ни один клиент даже не обратился в модный дом с идеями насчет платья. “В целом за последние десять месяцев количество индивидуальных заказов сильно снизилось. В основном, покупают вещи из готовых коллекций в интернет-магазине”.
Студия Pohjanheimo в этом году не заработает из-за отмены мероприятий 20 000 евро, но большой проблемы в этом здесь не видят. “Я должна честно признать, что это не самое важное событие для нас”, — говорит дизайнер Юлле Суурханс-Похьянхеймо. “В последние годы мы шили на прием до десяти платьев. В этом году мы не получим этих денег, но для нас это не беда. Это было запланировано еще осенью, и мы не рассчитывали на эти доходы”.
“О том, что мероприятие отменили, мы знали еще 2-3 месяца назад. У нас было время подготовиться”, — говорит дизайнер Оксана Тандит, которая многие годы одевает на прием выдающихся женщин и мужчин Эстонии (в том числе и премьер-министра Каю Каллас). В эфире программы “Кофе+” Оксана отметила, что отмена одного мероприятия не может ударить по индустрии, скорее урон нанес коронавирус в целом — потому что у людей стало меньше поводов выйти, стало требоваться меньше нарядов, люди стали избегать контактов — из-за чего, например, при индивидуальном пошиве пришлось перейти на онлайн-примерки. “Нельзя сказать, что все дизайнеры весь год работают на этот прием", — отметила в интервью ведущим программы “Кофе+” Оксана Тандит.
“Конечно, это очень важное мероприятие. Потому что после него приходят новые клиенты, обычные люди, которые, посмотрев на эти наряды, говорят: я хочу такое же платье или я хочу что-то в этом стиле. Ты делаешь в среднем на прием 5-10 нарядов, но получаешь еще и сопутствующие заказы. В этом плане, действительно, это очень хорошее мероприятие, где можно показать свое творчество”, — рассказывает дизайнер. Кроме того, по словам Оксаны Тандит, некоторые идеи, воплощенные в нарядах для президентского приема, ложатся в основу целых коллекций. Так, например получилось с платьем для Оксаны Новоселовой, из которого выросла целая коллекция Desert Rose.
По словам Оксаны Тандит, оборот ее модного дома упал за время кризиса приблизительно на 40%, но дизайнер сохраняет оптимизм: “Мы не сфокусированы на производстве вечерних платьев, наша главная тема — это костюмы, практичные вещи, которые как раз покупают люди, которые работают в офисах. И таких людей еще очень много”.