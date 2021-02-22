РЕЦЕПТ | Как правильно и вкусно засолить кильку к праздничному столу?

Ингредиенты:

1 кг свежей кильки

3 столовые ложки морской соли

1 чайная ложка сахара

Приправа:

1 чайная ложка молотого черного перца

1 чайная ложка пряностей

1 чайная ложка молотых семян кориандра

0,5 чайной ложки молотой гвоздики

1/3 чайной ложки тертого мускатного ореха

0,25 чайной ложки кардамона

1 чайная ложка молотого имбиря

0,5 чайной ложки молотой корицы

1 чайная ложка сушеного розмарина

4 лавровых листа

Приготовление:

Вымойте, очистите и при желании сразу же удалите хребет из рыбы. Сделать это можно и позже, когда рыба уже замаринуется в специях. Смешайте очищенную кильку с солью и сахаром.

Поочередно измельчите специи в ступке. Не переусердствуйте, не нужно превращать их в пыль.

Возьмите полулитровую банку и положите на дно два лавровых листа. Выложите слой рыбного филе кожицей вниз и равномерно посыпьте рыбу смесью специй. Далее продолжайте также укладывать рыбу и специи слой за слоем. Сверху положите два других лавровых листа. Закройте банку и оставьте кильку в холодильнике минимум на 10–12 часов.

РЕКОМЕНДУЕМ Попробуйте добавить в смесь пряностей две чайные ложки измельченных ягод можжевельника. Если нет времени и желания возиться со специями cамостоятельно, можете купить готовую приправу в супермаркете.