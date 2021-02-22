Рецепты
22.02.2021, 19:40

РЕЦЕПТ | Как правильно и вкусно засолить кильку к праздничному столу?

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Рецепт к Дню независимости
Марью Рандмер, Oma Maitse
рецепт и фото
Marju Randmer
Бутерброды с килькой – непременный атрибут праздничного стола в День независимости Эстонии. Журнал Oma Maitse предлагает попробовать приготовить кильку пряного посола своими руками.

Ингредиенты:

1 кг свежей кильки
3 столовые ложки морской соли
1 чайная ложка сахара

Приправа:

1 чайная ложка молотого черного перца
1 чайная ложка пряностей
1 чайная ложка молотых семян кориандра
0,5 чайной ложки молотой гвоздики
1/3 чайной ложки тертого мускатного ореха
0,25 чайной ложки кардамона
1 чайная ложка молотого имбиря
0,5 чайной ложки молотой корицы
1 чайная ложка сушеного розмарина
4 лавровых листа

Приготовление:

Вымойте, очистите и при желании сразу же удалите хребет из рыбы. Сделать это можно и позже, когда рыба уже замаринуется в специях. Смешайте очищенную кильку с солью и сахаром.

Поочередно измельчите специи в ступке. Не переусердствуйте, не нужно превращать их в пыль.

Возьмите полулитровую банку и положите на дно два лавровых листа. Выложите слой рыбного филе кожицей вниз и равномерно посыпьте рыбу смесью специй. Далее продолжайте также укладывать рыбу и специи слой за слоем. Сверху положите два других лавровых листа. Закройте банку и оставьте кильку в холодильнике минимум на 10–12 часов.

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Попробуйте добавить в смесь пряностей две чайные ложки измельченных ягод можжевельника. Если нет времени и желания возиться со специями cамостоятельно, можете купить готовую приправу в супермаркете.
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