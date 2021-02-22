РЕЦЕПТ | Как правильно и вкусно засолить кильку к праздничному столу?(3)
Ингредиенты:
1 кг свежей кильки
3 столовые ложки морской соли
1 чайная ложка сахара
Приправа:
1 чайная ложка молотого черного перца
1 чайная ложка пряностей
1 чайная ложка молотых семян кориандра
0,5 чайной ложки молотой гвоздики
1/3 чайной ложки тертого мускатного ореха
0,25 чайной ложки кардамона
1 чайная ложка молотого имбиря
0,5 чайной ложки молотой корицы
1 чайная ложка сушеного розмарина
4 лавровых листа
Приготовление:
Вымойте, очистите и при желании сразу же удалите хребет из рыбы. Сделать это можно и позже, когда рыба уже замаринуется в специях. Смешайте очищенную кильку с солью и сахаром.
Поочередно измельчите специи в ступке. Не переусердствуйте, не нужно превращать их в пыль.
Возьмите полулитровую банку и положите на дно два лавровых листа. Выложите слой рыбного филе кожицей вниз и равномерно посыпьте рыбу смесью специй. Далее продолжайте также укладывать рыбу и специи слой за слоем. Сверху положите два других лавровых листа. Закройте банку и оставьте кильку в холодильнике минимум на 10–12 часов.