Как провести каникулы с пользой для здоровья? 7 идей от мамы четверых сыновей из Эстонии
Понедельник: важность движения
Движение может стать частью каждого дня школьных каникул. Именно с движения начинается достижение баланса тела и разума — движение укрепляет кости и мышцы и полезно для сердца. Интенсивный кровоток во время упражнений повышает уровень кислорода в организме, помогает контролировать вес, ускоряет способность к обучению и обеспечивает лучший сон.
Занятия:
Всей семьей попробуйте серию веселых упражнений на Youtube. Эта 15-минутная программа на английском языке включает 12 упражнений, которые дети могут легко выполнять дома, а также дает возможность улучшить знание английского языка:
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Вторник: здоровый смузи
Еда и напитки играют очень важную роль в обеспечении хорошего самочувствия. Ешьте вместе с детьми свежие продукты, например овощи и фрукты, и вместе готовьте дома, чтобы показать детям, что здоровая пища может быть очень вкусной.
Занятия:
Приготовьте с детьми полезный ягодный смузи для всей семьи (его хватит на четырех человек):
- 500 г замороженных ягод
- 500 г клубничного йогурта
- 100 мл молока
- 25 г овсяных хлопьев
Смешайте ингредиенты и подавайте в красивых бокалах.
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Среда: поход на природе
Чтобы отметить годовщину Республики и украсить выходной день, займитесь с семьей чем-нибудь активным. Природа Эстонии предоставляет прекрасные возможности для того, что японцы называют синрин-ёку и что примерно можно перевести как “лесное купание” или “погружение в атмосферу леса”. Научно доказано, что прогулки по лесу положительно влияют на здоровье, например снижают кровяное давление и укрепляют иммунную систему.
Занятия:
Отправьтесь с детьми кататься на санках, лыжах или коньках. Возьмите с собой горячий травяной чай или корзину для пикника, покатайтесь на финских санках или прогуляйтесь на природе.
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Четверг: день хорошего сна
Сон — интересная тема, и есть очень много важных причин спать, но обсуждали ли вы со своими детьми, почему хороший сон так полезен? Во время сна клетки и мышцы восстанавливаются. Сон также необходим мозгу, поскольку позволяет клеткам мозга перестраивать и структурировать воспоминания. Во время сна мозг освобождается от продуктов жизнедеятельности, а кроме того, сон важен для поддержки иммунной системы. Поэтому достаточное время сна и хороший сон очень важны.
Занятия:
Найдите в Интернете — например в Pinterest — идеи, как сделать детские кровати уютнее. Вы можете добавить несколько красивых подушек или купить пушистое одеяло. Размещенные у кровати картины или фотографии также помогут вызвать перед сном положительные эмоции. Установите перед сном хорошие ритуалы, например, почитайте книгу или спокойно поговорите.
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Пятница: день йоги
Сегодня стресс затрагивает не только взрослых, но и многих школьников, которые также страдают от стресса и напряжения в школе. Один из способов расслабиться — заниматься йогой. Йога обеспечивает физическую активность, улучшает мышечную силу и гибкость, успокаивает ум и развивает внимание.
Занятия:
Школьные каникулы — хорошее время попробовать со своими детьми что-то новое. Вы можете найти бесплатные онлайн-программы для занятий дома: выберите программу, предназначенную специально для детей „Yoga For Kids with Alissa Kepas”.
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Суббота: день заботы о своем теле
Заботиться о своем теле, коже и волосах — значит любить себя. Это позитивная и несложная вещь — научите ей детей и сделайте заботу о себе приятным повседневным занятием.
Занятия:
Создайте домашний спа-салон — вместе с детьми сделайте маску для лица или волос или нанесите на тело крем или масло с натуральным приятным запахом. В LaSpa мы предлагаем специальные детские массажи и процедуры — они очень популярны среди детей и молодежи.
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Воскресенье: расслабляемся под музыку
Музыка обладает способностью влиять на то, что мы чувствуем и какие эмоции испытываем. Музыка связана с автономной нервной системой человека, она влияет на функции мозга, на кровяное давление и сердцебиение. Музыка также влияет на лимбическую систему человека, отвечающую за чувства и эмоции.
Занятия:
На Spotify под названием “LaSpa lofi — beats to relax/study to” вы найдете музыку, специально предназначенную для расслабления детей и подростков. Помогите своим детям открыть для себя мир музыки и вместе испытайте ее расслабляющий эффект.
Занятия на школьных каникулах не должны быть дорогостоящими или сложными. Выберите для детей одну простую идею на каждый день и обращайте внимание на то, как занятия влияют на ваше благополучие.
А чем ваши дети занимаются на этих каникулах?