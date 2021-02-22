Как провести каникулы с пользой для здоровья? 7 идей от мамы четверых сыновей из Эстонии

Еда и напитки играют очень важную роль в обеспечении хорошего самочувствия. Ешьте вместе с детьми свежие продукты, например овощи и фрукты, и вместе готовьте дома, чтобы показать детям, что здоровая пища может быть очень вкусной.

Всей семьей попробуйте серию веселых упражнений на Youtube. Эта 15-минутная программа на английском языке включает 12 упражнений, которые дети могут легко выполнять дома, а также дает возможность улучшить знание английского языка:

Движение может стать частью каждого дня школьных каникул. Именно с движения начинается достижение баланса тела и разума — движение укрепляет кости и мышцы и полезно для сердца. Интенсивный кровоток во время упражнений повышает уровень кислорода в организме, помогает контролировать вес, ускоряет способность к обучению и обеспечивает лучший сон.

Смешайте ингредиенты и подавайте в красивых бокалах.

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Среда: поход на природе

Чтобы отметить годовщину Республики и украсить выходной день, займитесь с семьей чем-нибудь активным. Природа Эстонии предоставляет прекрасные возможности для того, что японцы называют синрин-ёку и что примерно можно перевести как “лесное купание” или “погружение в атмосферу леса”. Научно доказано, что прогулки по лесу положительно влияют на здоровье, например снижают кровяное давление и укрепляют иммунную систему.

Занятия:

Отправьтесь с детьми кататься на санках, лыжах или коньках. Возьмите с собой горячий травяной чай или корзину для пикника, покатайтесь на финских санках или прогуляйтесь на природе.

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Четверг: день хорошего сна