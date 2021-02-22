Я – мама
22.02.2021, 12:07

Как провести каникулы с пользой для здоровья? 7 идей от мамы четверых сыновей из Эстонии

 
Pressifioto
Школьные каникулы могут стать идеальным временем, чтобы дать детям отдохнуть от накопившегося стресса, поддержать их здоровье и благополучие и научить заботиться о себе. Анна Элам, владелица LaSpa в Лауласмаа и мать четверых сыновей, предлагает семьям семь простых и веселых идей — по одной на каждый день, которые сделает семью счастливой и здоровой.

Понедельник: важность движения

Движение может стать частью каждого дня школьных каникул. Именно с движения начинается достижение баланса тела и разума — движение укрепляет кости и мышцы и полезно для сердца. Интенсивный кровоток во время упражнений повышает уровень кислорода в организме, помогает контролировать вес, ускоряет способность к обучению и обеспечивает лучший сон.

Занятия:

Всей семьей попробуйте серию веселых упражнений на Youtube. Эта 15-минутная программа на английском языке включает 12 упражнений, которые дети могут легко выполнять дома, а также дает возможность улучшить знание английского языка:

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Вторник: здоровый смузи

Еда и напитки играют очень важную роль в обеспечении хорошего самочувствия. Ешьте вместе с детьми свежие продукты, например овощи и фрукты, и вместе готовьте дома, чтобы показать детям, что здоровая пища может быть очень вкусной.

Занятия:

Приготовьте с детьми полезный ягодный смузи для всей семьи (его хватит на четырех человек):

  • 500 г замороженных ягод
  • 500 г клубничного йогурта
  • 100 мл молока
  • 25 г овсяных хлопьев

Смешайте ингредиенты и подавайте в красивых бокалах.
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Среда: поход на природе

Чтобы отметить годовщину Республики и украсить выходной день, займитесь с семьей чем-нибудь активным. Природа Эстонии предоставляет прекрасные возможности для того, что японцы называют синрин-ёку и что примерно можно перевести как “лесное купание” или “погружение в атмосферу леса”. Научно доказано, что прогулки по лесу положительно влияют на здоровье, например снижают кровяное давление и укрепляют иммунную систему.

Занятия:

Отправьтесь с детьми кататься на санках, лыжах или коньках. Возьмите с собой горячий травяной чай или корзину для пикника, покатайтесь на финских санках или прогуляйтесь на природе.

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Четверг: день хорошего сна

Сон — интересная тема, и есть очень много важных причин спать, но обсуждали ли вы со своими детьми, почему хороший сон так полезен? Во время сна клетки и мышцы восстанавливаются. Сон также необходим мозгу, поскольку позволяет клеткам мозга перестраивать и структурировать воспоминания. Во время сна мозг освобождается от продуктов жизнедеятельности, а кроме того, сон важен для поддержки иммунной системы. Поэтому достаточное время сна и хороший сон очень важны.

Занятия:

Найдите в Интернете — например в Pinterest — идеи, как сделать детские кровати уютнее. Вы можете добавить несколько красивых подушек или купить пушистое одеяло. Размещенные у кровати картины или фотографии также помогут вызвать перед сном положительные эмоции. Установите перед сном хорошие ритуалы, например, почитайте книгу или спокойно поговорите.

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Пятница: день йоги

Сегодня стресс затрагивает не только взрослых, но и многих школьников, которые также страдают от стресса и напряжения в школе. Один из способов расслабиться — заниматься йогой. Йога обеспечивает физическую активность, улучшает мышечную силу и гибкость, успокаивает ум и развивает внимание.

Занятия:

Школьные каникулы — хорошее время попробовать со своими детьми что-то новое. Вы можете найти бесплатные онлайн-программы для занятий дома: выберите программу, предназначенную специально для детей Yoga For Kids with Alissa Kepas.

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Суббота: день заботы о своем теле

Заботиться о своем теле, коже и волосах — значит любить себя. Это позитивная и несложная вещь — научите ей детей и сделайте заботу о себе приятным повседневным занятием.

Занятия:

Создайте домашний спа-салон — вместе с детьми сделайте маску для лица или волос или нанесите на тело крем или масло с натуральным приятным запахом. В LaSpa мы предлагаем специальные детские массажи и процедуры — они очень популярны среди детей и молодежи.

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Воскресенье: расслабляемся под музыку

Музыка обладает способностью влиять на то, что мы чувствуем и какие эмоции испытываем. Музыка связана с автономной нервной системой человека, она влияет на функции мозга, на кровяное давление и сердцебиение. Музыка также влияет на лимбическую систему человека, отвечающую за чувства и эмоции.

Занятия:

На Spotify под названием “LaSpa lofi — beats to relax/study to” вы найдете музыку, специально предназначенную для расслабления детей и подростков. Помогите своим детям открыть для себя мир музыки и вместе испытайте ее расслабляющий эффект.

Занятия на школьных каникулах не должны быть дорогостоящими или сложными. Выберите для детей одну простую идею на каждый день и обращайте внимание на то, как занятия влияют на ваше благополучие.

А чем ваши дети занимаются на этих каникулах?

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