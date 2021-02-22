Ковид и самоубийства в Японии. Почему среди женщин жертв больше

Тихо, безо всяких эмоций в голосе, она начинает рассказывать мне свою историю. По ее словам, все началось, когда ей было 15 лет. Ее старший брат начал над ней жестоко издеваться. В конце концов она сбежала из дома, но боль и одиночество никуда не исчезли.

Я сижу в "районе красных фонарей" Йокогамы в центре, которым управляет благотворительная организация по предотвращению самоубийств под названием Bond Project. Сюда может войти любой, предварительной записи не требуется.

Встреча лицом к лицу с молодой женщиной, которая неоднократно пыталась покончить с собой, - не самый приятный опыт. Я проникся уважением к людям, которые занимаются предотвращением самоубийств.

Что происходит? И почему пандемия, похоже, влияет на женщин гораздо сильнее, чем на мужчин?

Только в октябре уровень самоубийств среди женщин в Японии подскочил более чем на 70% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В 2020 году впервые за 11 лет количество самоубийств в Японии выросло. При этом, хотя количество самоубийств среди мужчин несколько снизилось, рост среди женщин составил почти 15%.

Самоубийство казалось единственным выходом.

"Когда у девочек большие проблемы и им больно, они действительно не знают, что делать, - говорит она. - Мы готовы их выслушать, сказать им - мы с вами".

Тачибана говорит, что Covid-19, похоже, подталкивает уязвимых людей к принятию рокового решения. Она описывает некоторые из звонков, полученных ее сотрудниками за последние месяцы.

"Нам часто приходится слышать "Я хочу умереть" и "Мне некуда идти", - говорит она. - Нам говорят: "Это так больно, мне так одиноко, я хочу исчезнуть".

Пандемия значительно усложнила жизнь тем, кто подвергается физическому или сексуальному насилию.

"Девушка, с которой я разговаривала на днях, сказала, что отец ее сексуально домогается, - рассказывает мне Тачибана. - Но из-за ковида ее отец не так много работает и много времени проводит дома, и скрыться от него нее удается".

"Очень необычный" сценарий