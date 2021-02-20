ФОТО | Икона 90-х: супермодели Синди Кроуфорд – 55

Родители Синди Кроуфорд развелись после того, как их сын — ее младший брат — умер от лейкемии. “После развода мой отец еженедельно оказывал маме финансовую поддержку. Но если он сердился на нее — из-за того, что она сходила на свидание или сделала еще что-то, — он денег не давал. Что иногда означало, что мы остаемся на неделю без средств на еду или на бензин. Я смотрела на все это и думала, что со мной такое ни-ког-да не случится. Я никогда не окажусь в ситуации, когда я не могу позаботиться о себе сама”, — рассказывала она в программе “Oprah’s Master Class” в 2013 году.