20.02.2021, 15:05
ФОТО И ВИДЕО | Падчерица вице-президента США Камалы Харрис дебютировала как модель на Неделе моды в Нью-Йорке
FOTO: DANIEL SHEA / AFP / SCANPIX
После церемонии инаугурации Джо Байдена чуть ли не более увлеченно, чем 46-го президента США, весь мир обсуждал падчерицу вице-президента Камалы Харрис Эллу Эмхофф, студентку Parsons. Это привело к тому, что спустя несколько дней модельное агентство IMG подписало с ней контракт, пишет Tatler.
А уже 18 февраля девушка впервые приняла участие в фэшн-шоу, правда, диджитальном. Такой чести удостоились Proenza Schouler.
Видеопрезентацию снимали в художественном музее Пэрриша. “Я хожу по подиуму впервые в жизни. Это мой дебют в профессиональной среде. Эпичный опыт в мире моды”, — прокомментировала начинающая модель.
Возможно, в скором будущем Элла запустит еще и свой бренд вязаных изделий — пока она продает их в инстаграме.