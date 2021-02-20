ФОТО И ВИДЕО | Падчерица вице-президента США Камалы Харрис дебютировала как модель на Неделе моды в Нью-Йорке

А уже 18 февраля девушка впервые приняла участие в фэшн-шоу, правда, диджитальном. Такой чести удостоились Proenza Schouler.

Видеопрезентацию снимали в художественном музее Пэрриша. “Я хожу по подиуму впервые в жизни. Это мой дебют в профессиональной среде. Эпичный опыт в мире моды”, — прокомментировала начинающая модель.

Возможно, в скором будущем Элла запустит еще и свой бренд вязаных изделий — пока она продает их в инстаграме.