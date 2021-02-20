ФОТО | Вкусно и патриотично! Смотрите, какие сладости можно купить в Эстонии ко Дню независимости

Удобный вариант для тех, кто все-таки любит готовить, но, возможно, испытывает нехватку времени, предлагает таллиннский проект Sweetsie. В чем суть? Вы покупаете на сайте проекта симпатичную коробочку, которая уже собержит все отмеренные продукты, декор и собственно рецепт. Приготовить таким образом к Дню независимости можно брауни, печенье с белым и с темным шоколадом, шоколадный мусс и кейкпопсы — тоже с белым и темным шоколадом. И все это в национальной тематике!