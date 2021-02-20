ФОТО | Вкусно и патриотично! Смотрите, какие сладости можно купить в Эстонии ко Дню независимости(1)
Что приготовили эстонские кондитеры к Дню независимости?
- Конечно же, торты:
- И капкейки:
- Кстати, вастлакукли тоже могут быть весьма патриотичными!
- А еще макаруны:
Удобный вариант для тех, кто все-таки любит готовить, но, возможно, испытывает нехватку времени, предлагает таллиннский проект Sweetsie. В чем суть? Вы покупаете на сайте проекта симпатичную коробочку, которая уже собержит все отмеренные продукты, декор и собственно рецепт. Приготовить таким образом к Дню независимости можно брауни, печенье с белым и с темным шоколадом, шоколадный мусс и кейкпопсы — тоже с белым и темным шоколадом. И все это в национальной тематике!
А можете вдохновиться и полностью самостоятельно приготовить, например, творожный торт с ржаным хлебом на шоколадной основе.