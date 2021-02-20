Досуг
20.02.2021, 17:55

ФОТО | Вкусно и патриотично! Смотрите, какие сладости можно купить в Эстонии ко Дню независимости

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Есть даже наборы "сделай сам"!
Foto: Mari-Liis Ilover
Что ж, Масленица и День друзей остались позади, и вастлакукли и маффины с сердечками уступают место в витринах разнобразным сладостям в сине-черно-белых тонах. Найдутся варианты даже для особо творческих натур!

Что приготовили эстонские кондитеры к Дню независимости?

- Конечно же, торты:

- И капкейки:

- Кстати, вастлакукли тоже могут быть весьма патриотичными!

- А еще макаруны:

Удобный вариант для тех, кто все-таки любит готовить, но, возможно, испытывает нехватку времени, предлагает таллиннский проект Sweetsie. В чем суть? Вы покупаете на сайте проекта симпатичную коробочку, которая уже собержит все отмеренные продукты, декор и собственно рецепт. Приготовить таким образом к Дню независимости можно брауни, печенье с белым и с темным шоколадом, шоколадный мусс и кейкпопсы — тоже с белым и темным шоколадом. И все это в национальной тематике!

А можете вдохновиться и полностью самостоятельно приготовить, например, творожный торт с ржаным хлебом на шоколадной основе.

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