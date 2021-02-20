Zara выпустила коллекцию для питомцев. И она лучше человеческой

H&M каждый сезон добавляет в коллекции пять-семь симпатичных свитеров и практичных дождевиков для некрупных собак, IKEA пару лет назад запустила полноценную линейку для животных, а Barbour ловко переделывает херитейдж-наследие в поводки и плащи для псов.

Испанский масс-маркет Zara не остался в стороне от экспериментов и в феврале, пока снег и слякоть еще не отступили, представил серию одежды и аксессуаров для питомцев. В нее вошли красивые (и, хочется верить, практичные) боди, стеганые попоны (стежки повторяют орнамент на женских куртках Zara), непромокаемые куртки с высоким воротом и хлопковые толстовки для собак.