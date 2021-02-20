Zara выпустила коллекцию для питомцев. И она лучше человеческой
H&M каждый сезон добавляет в коллекции пять-семь симпатичных свитеров и практичных дождевиков для некрупных собак, IKEA пару лет назад запустила полноценную линейку для животных, а Barbour ловко переделывает херитейдж-наследие в поводки и плащи для псов.
Испанский масс-маркет Zara не остался в стороне от экспериментов и в феврале, пока снег и слякоть еще не отступили, представил серию одежды и аксессуаров для питомцев. В нее вошли красивые (и, хочется верить, практичные) боди, стеганые попоны (стежки повторяют орнамент на женских куртках Zara), непромокаемые куртки с высоким воротом и хлопковые толстовки для собак.
Кроме одежды, есть клетчатые пледы (могут понравиться и вашему мурзику!), складные лежанки, которые сворачиваются в рулон, с ручкой для удобной транспортировки, пухлые кровати-лежаки (тоже с ручками) и поводки.
Купить симпатичные и недорогие предметы пока что можно только онлайн.