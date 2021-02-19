Принц Гарри и Меган Маркл не будут выполнять обязанности членов королевской семьи

В январе прошлого года Гарри и Меган заявили, что складывают с себя титулы и обязанности старших членов королевской семьи, и будут стремиться к финансовой независимости.

"Мы все можем посвятить жизнь общественной работе. Работа на благо общества универсальна", - сказал представитель герцога и герцогини Сассекских.

Гарри и Меган уже отозвались за заявление дворца, предложив благотворительным организациям все-таки продолжать сотрудничество, независимо от своего статуса.

Это заявление Букингемского дворца сделано вслед за новостью, что Гарри и Меган дали интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они расскажут подробности разрыва с королевской семьей. Интервью выйдет 7 марта.

Пара не сможет заниматься патронажем благотворительных организаций, как члены королевской семьи. Гарри также будет лишен почетных военных обязанностей.

Королева Елизавета II подтвердила, что чета "не будет исполнять общественные обязанности", но Гарри и Меган при этом "остаются горячо любимыми членами семьи".

Официально их статус изменился в марте, но в силе оставался план еще раз пересмотреть ситуацию через год.

Новое заявление дворца говорит о том, что Гарри и Меган не вернутся к королевской жизни и должны вернуть почетные военные звания, а также перестать заниматься патронажем благотворительных организаций, которые поддерживает королевская семья.

Что сказали обе стороны

В заявлении Букингемского дворца сказано следующее: "Королева письменно подтвердила, что отступая от работы королевской семьи, невозможно продолжать выполнять обязанности, связанные с жизнью, посвященной работе на благо общества [...] Хотя мы расстроены их решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи".

Представитель Гарри и Меган на это ответил: "Как показывают их действия за последний год, герцог и герцогиня Сассекские остаются преданными своему долгу и работе на благо общества в Великобритании и по всему миру. Они предложили продолжить оказывать поддержку организациям, которые они представляли, независимо от официальной роли".



