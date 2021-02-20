ФОТО | Смотрите, какой еще модный аксессуар "подарил" нам коронавирус. Нет, это не маска!

Для тех женщин, которые ценят моду и красивую одежду, прошедший год стал настоящим испытанием, ведь поводов надевать красивые платья стало гораздо меньше, а красивый макияж и украшения, в основном, скрыты под маской. Однако все мы хотим чувствовать себя красивыми.

В качестве умного и красивого решения дизайнеры предложили специальные цепочки для масок, у которых кроме декоративной есть и весьма практичная функция — если вы не используете маску какое-то время, такая цепочка позволит ее не потерять и при этом не спускать на одно ухо или подбородок.