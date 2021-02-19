ФОТО | Хорошие новости! Любимая многими жителями Эстонии обувь неожиданно стала модным хитом этой зимы

Из-за связанных с коронавирусом ограничений мы чаще бываем не в барах и клубах, а на пешеходных тропах RMK, поэтому культовые походные ботинки Timberland стали очень популярными в мире моды, и эту тенденцию подхватили как скандинавские модные трендсеттеры, так и звезды уличного стиля.

Например, датский стилист Перниль Тейсбек, разместившая в День святого Валентина в Инстаграм трогательные фото со своим мужем Филипом Лотко в рыжих "тимберлэндах" с развязанными шнурками. Скандинавская модница дополнила образ серыми джоггерами и маскулинным черным жакетом, а ее супруг выбрал спортивные брюки и бомбер. А то, что носит Тейсбек, скоро, вероятнее всего, будут носить многие ее поклонники.

Повседневные ботинки, которые были выпущены в 1973 году как прочная обувь для строителей Новой Англии, пользуются спросом среди многих знаменитостей. Так, звезды хип-хоп культруы — от Канье Уэста до The Notorious B.I.G. неоднократно появлялись в ботинках Timberland.

Дженнифер Лопес, Рианна, Дакота Джонсон, Кара Делевинь, Мелания Трамп — верные поклонницы прочных ботинок на шнуровке, которые ранее можно было увидеть только на стройплощадках.

Дженнифер Лопес:

Рианна:

Джиджи Хадид:

Дакота Джонсон:



В США Timberlands практически никогда не выходили из моды. “Это моя любимая обувь”, — сказала недавно модному журналу Vogue Венеда Картер, стилист Ким Кардашьян Уэст. “У меня так много пар классических Timberlands, но я всегда пытаюсь найти пары редких цветов начала 00-х годов. Более современные походные ботинки Timberland также в числе моих любимчиков. Я купила одинаковые пары себе и ребенку”.

Может, в 2021 году и семейство Кардашьян-Дженнер, наконец, обзаведется собственной коллекцией Timberlands?