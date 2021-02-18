23-летняя девушка стала мамой 11 детей. Всего у нее в планах более 100 наследников

Москвичка Кристина Гагаркина в 17 лет родила дочку Вику, а в 19, во время отдыха в Батуми, познакомилась с богатым грузинским бизнесменом турецкого происхождения, владельцем сети отелей, 56-летним Галипом Озтюрком. По словам Кристины, это была любовь с первого взгляда. Вскоре Кристина с Викой переехали в Батуми, к Галипу. Несмотря на разницу в возрасте и на то, что у мужчины уже есть взрослые дети от предыдущих браков, он заявил, что очень хочет, чтобы у них с Кристиной как можно быстрее родилось как можно больше детей, и она с ним согласилась, пишет The Daily Mail.

По словам Кристины, сначала она думала, что просто будет рожать каждый год, однако быстро поняла, что ее репродуктивных возможностей на это не хватит. Тогда Галип предложил ей воспользоваться услугами суррогатных матерей. Суррогатное материнство в Грузии разрешено с 1997 года, а услуги суррогатной матери сравнительно недороги — менее 10 тысяч долларов за беременность. Согласно грузинскому законодательству, ребенок автоматически передается людям, предоставившим свой генетический материал для экстракорпорального оплодотворения.

Пара обратилась в одну из батумских клиник, которая подобрала для Озтюрков суррогатных матерей и взяла на себя полный контроль над процессом.

В результате за десять месяцев у Кристины, которой летом 2020 года исполнилось 23 года, и Галипа родилось десять общих детей, пять мальчиков и пять девочек.

Первый ребенок, сын Мустафа, появился на свет 10 марта 2020 года. За ним последовали дочери: Марьям родилась 17 апреля, близнецы Алиса и Айрин — 19 апреля, Анна — 8 июля. Затем настал черед сыновей: 20 августа родился Исмаил, 31 августа — Мехмет, 27 сентября — Ахмет, а 10 ноября — Локман. Самый младший на этот момент ребенок, дочь Оливия, родилась 16 января 2021 года.