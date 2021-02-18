23-летняя девушка стала мамой 11 детей. Всего у нее в планах более 100 наследников
Москвичка Кристина Гагаркина в 17 лет родила дочку Вику, а в 19, во время отдыха в Батуми, познакомилась с богатым грузинским бизнесменом турецкого происхождения, владельцем сети отелей, 56-летним Галипом Озтюрком. По словам Кристины, это была любовь с первого взгляда. Вскоре Кристина с Викой переехали в Батуми, к Галипу. Несмотря на разницу в возрасте и на то, что у мужчины уже есть взрослые дети от предыдущих браков, он заявил, что очень хочет, чтобы у них с Кристиной как можно быстрее родилось как можно больше детей, и она с ним согласилась, пишет The Daily Mail.
По словам Кристины, сначала она думала, что просто будет рожать каждый год, однако быстро поняла, что ее репродуктивных возможностей на это не хватит. Тогда Галип предложил ей воспользоваться услугами суррогатных матерей. Суррогатное материнство в Грузии разрешено с 1997 года, а услуги суррогатной матери сравнительно недороги — менее 10 тысяч долларов за беременность. Согласно грузинскому законодательству, ребенок автоматически передается людям, предоставившим свой генетический материал для экстракорпорального оплодотворения.
Пара обратилась в одну из батумских клиник, которая подобрала для Озтюрков суррогатных матерей и взяла на себя полный контроль над процессом.
Первый ребенок, сын Мустафа, появился на свет 10 марта 2020 года. За ним последовали дочери: Марьям родилась 17 апреля, близнецы Алиса и Айрин — 19 апреля, Анна — 8 июля. Затем настал черед сыновей: 20 августа родился Исмаил, 31 августа — Мехмет, 27 сентября — Ахмет, а 10 ноября — Локман. Самый младший на этот момент ребенок, дочь Оливия, родилась 16 января 2021 года.
При этом Озтюрки заявляют, что собираются довести размер своего биологического потомства до 105 человек. Правда, сейчас Кристина говорит, что назвала это число в шутку, и не знает, сколько детей будет на самом деле, но то, что они с Галипом не планируют останавливаться на десяти детях, это точно.
Кристина не исключает, что в будущем, когда первые дети подрастут, она родит сама, но в настоящее время она слишком занята, ведь под ее руководством находится целый штат нянь и другого обслуживающего персонала в доме. Кроме того, она сама старается проводить с малышами как можно больше времени и все держать под жестким контролем.
Как пишет Кристина в своем инстаграме, у которого более 67 с половиной тысяч подписчиков, она лично обучает каждую няню, которую нанимает на работу, и та обязана строго придерживаться всех инструкций и правил. Няни должны вести дневники, куда обязаны записывать все детали, связанные с вверенными им детьми — что, как и сколько ребенок ел, как спал, как гулял, сколько плакал, сколько раз ходил в туалет и так далее. Кристина даже требует от нянь присылать ей фотографии запачканных детских подгузников, чтобы удостовериться, что с ребенком все в порядке.
Кристина утверждает, что благодаря специальному тренингу дети спят с восьми вечера до шести утра, не просыпаясь. Им не дают баночный прикорм, а готовят полезную еду, и каждый ребенок получает ровно столько пищи, сколько ему положено по возрасту, ни граммом меньше или больше. Кроме того, с малышами занимаются ранним развитием, и няни получают строгие инструкции по поводу того, какие карточки показывать детям, что и сколько им читать, в каком порядке и в какое время.