Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике. Ее отсутствие порождало массу слухов

Кто такая Ли Соль Чжу?

О супруге Ким Чен Ына известно немного, точно не известна даже дата ее рождения. Она принадлежит к высшему обществу КНДР, ее отец был преподавателем, а мать – врачом.



Как сообщали СМИ, ранее Ли была певицей в оркестре Ынхасу – элитной музыкальной группе, участники которой утверждаются властями страны.



По словам аналитика Чон Сон-чанга, Ли Соль Чжу вышла замуж за Кима в 2009 году – свадьба была организована в спешке стараниями Ким Чен Ира, который в 2008 году предположительно перенес инсульт.



Южнокорейские СМИ сообщали, что у Ким Чен Ына и Ли Соль Чжу трое детей.