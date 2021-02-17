ВИДЕО | В новой кампании Diesel снялись влюбленные пары, разлученные пандемией COVID-19

Креативный директор Гленн Мартенс представил свою первую рекламную кампанию для модного дома Diesel. Он посвятил ее любви и суровой реальности, которая разлучила влюбленных на время карантина. К слову, героями стали 8 реальных пар. А их воссоединение после долгой разлуки (конечно, в одежде новой коллекции Diesel) запечатлели в короткометражном фильме.

Над When Together работала фотограф и режиссер-документалист Шерил Данн. Ей удалось заснять первые моменты встречи, объятия и трогательные диалоги влюбленных. Которые, кстати, звучат фоном в самом фильме. Кампания призвана осветить человеческую связь и любовь, которая выходит за рамки расы, пола и сексуальной ориентации. “Я хочу отметить основополагающие ценности Diesel и начать все заново. Строить мосты через послания о надежде, оптимизме и инклюзивности. Мы действительно работаем во имя лучшего будущего”, - поделился мыслями Мартенс в интервью изданию WWD.

Напомним, что на пост креативного директора Diesel Гленн Мартенс был назначен в октябре 2020 года. Однако до этого дизайнер уже работал с брендом в 2018 году. Тогда он создал капсульную коллекцию из 6 луков. А вот в новой должности его успехов мы пока еще только ожидаем.