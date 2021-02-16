Дети в Эстонии любят играть в “Роблокс‎”. Насколько это безопасно?

Так, в 2018 году пользователи сети обнаружили огромное количество порнороликов, созданных в Roblox. Видеозаписи были опубликованы на YouTube. А жительница США Эмбер Петерсон в том же 2018 году пожаловалась на тройное изнасилование персонажа ее семилетней дочери на игровом сайте Roblox. Подробности женщина опубликовала в Facebook .

Эта темная сторона Roblox называется condo games, по которым еще снимают ролики. В них персонажи пользователей, включая несовершеннолетних, бегают голыми и имитируют секс, а игроки ведут непристойные разговоры.

Roblox позиционируется как виртуальный мир, в котором можно создать все. В этом приложении можно встретить тысячи мини-игр, созданных игроками, на любой вкус: полосы препятствий, дискотеки, уход за питомцами, симулятор доставки пиццы, гонки и кое-что, что не понравится любому адекватному родителю.

Игра предлагает разный контент для пользователей от 7 лет и для юзеров от 13 лет и старше. Однако в ней встречается контент, нежелательный для обеих категорий — игры condo games.

Как и Fortnite, и Minecraft, Roblox — мультиплеерная игра, в которой ваш ребенок взаимодействует со множеством других игроков. Они могут общаться в чатах, что вызывает беспокойство у родителей.

8-летняя девочка из Великобритании опустошила таким образом кошелек своей матери на 1875 долларов. Средства семье не вернули.

Почти ни одна мобильная игра сейчас не обходится без внутриигровых покупок. Roblox не исключение. В приложении используется валюта, которая называется Robux. С помощью этой валюты игрок может кастомизировать своего персонажа, покупать различные предметы или получить доступ к некоторым опциям в играх.

Roblox пообещал возмущенным пользователям соцсетей и родителям, что удалит condo games, но родители никогда не могут быть уверенными до конца, что их ребенку в игре ничто не угрожает.

Ингрид Уэст из Канады рассказала CTV News , что подобный инцидент произошел с ее дочерью. “Она сильно расстроилась. Она хотела, чтобы я позвонила в Roblox, и игру закрыли”, — поделилась Ингрид.

Порой подобные вещи появляются и в обычных популярных играх Roblox, например, Adopt Me! С этим столкнулась жительница Луизианы Деранда Борделон, персонажа которой затащили в постель прямо во время игры с 8-летней дочерью.

! Следите за тем, чтобы ребенок не совершал покупки в играх без вашего ведома.

Чаты



В 2019 году одна британка пожаловалась, что ее сына в игре забрасывал жестокими и неприличными сообщениями незнакомец, пишет BBC. Тогда женщина отключила сыну возможность писать в чатах, но позднее заметила изменения в его поведении и обнаружила, что тот снова переписывается со злоумышленником через стороннее приложение. Незнакомец заставлял мальчика отправлять свои фотографии.

! В Roblox запрещено обмениваться картинками, но некоторые пользователи обходят эти запреты, скачивая специальные приложения.

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Как защитить своего ребенка и что делает для этого Roblox?

Roblox выпустил специальный гайд для родителей, который поможет ознакомиться со всеми способами защитить своих детей.

Джош Нельсон, представитель организации для помощи семьям ParentsTogether, считает, что любой родитель обязан ознакомиться с игрой, в которую играет его ребенок.

1. Ознакомьтесь с игрой и настройками Зайдите в настройки конфиденциальности в приложении и выберите, с кем может общаться ваш ребенок — с друзьями или никем. Тут важно знать, кто успел добавиться к ребенку в друзья в игре. Также вы можете ограничить круг лиц, которые смогут писать вашему ребенку, и кто может найти аккаунт по номеру телефона. В настройках можно ограничить доступ к контенту 13+. Включите защиту PIN-кодом, чтобы ребенок не мог изменить настройки.

2. Расскажите о безопасности в интернете Roblox старается пресекать буллинг и нежелательное общение, используя в чатах автоматические фильтры, которые распознают возможную личную информацию (например, имя и номер телефона) и запретные слова. Также в чате нельзя отправлять картинки и видео. Все равно расскажите ребенку, что нельзя делиться личной информацией.



Не позволяйте ребенку пользоваться сторонними приложениями, связанными с Roblox.

4. Не паникуйте Покажите детям, как можно справиться с проблемой, и позвольте им почувствовать себя уверенно.