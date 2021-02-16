ВИДЕО | Классический рецепт вастлакуклей с нежной и необычной начинкой

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16 февраля в Эстонии отмечается Масленица, или Vastlapäev. В этот день было принято кататься на санях, веселиться, устраивать праздничные ужины, на которых подавали вареные свиные ноги, гороховый суп и, конечно, обожаемые всеми vastlakuklid. Если вы уже перепробовали все масленичные булочки, которые в изобилии доступны в магазинах и кафе, попробуйте сегодня для разнообразия приготовить их самостоятельно.