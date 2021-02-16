16.02.2021, 10:22
ВИДЕО | Классический рецепт вастлакуклей с нежной и необычной начинкой(1)
16 февраля - Vastlapäev
16 февраля в Эстонии отмечается Масленица, или Vastlapäev. В этот день было принято кататься на санях, веселиться, устраивать праздничные ужины, на которых подавали вареные свиные ноги, гороховый суп и, конечно, обожаемые всеми vastlakuklid. Если вы уже перепробовали все масленичные булочки, которые в изобилии доступны в магазинах и кафе, попробуйте сегодня для разнообразия приготовить их самостоятельно.
Видеорецептом эстонских масленичных булочек поделилась автор русскоязычного кулинарного YouTube-канала “Семейные рецепты” из Эстонии, которая предложила довольно необычную начинку. Но на наш взгляд, в тесте не хватает кардамона — можете добавить его самостоятельно (на данный объем продуктов — 1 ч. л.).
Что понадобится:
Молоко — 1 ст (250 мл)
Дрожжи свежие — 25 гр
Сахар — 0.5 ст
Соль — 0.5 ч л
Масло сливочное — 100 гр
Мука — примерно 3 ст (450-500 гр)
Яйцо для смазывания — 1 шт
Начинка:
Сливки 35% — 300 мл
Сахар — 3 ст л
Ванилин
Ванильный пудинг — 100 гр
Творожная паста — 100 гр
Джем (клубничный или любой другой)
Сахарная пудра для посыпки
Процесс изготовления булочек — в видео: