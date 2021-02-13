РЕЦЕПТ | День влюбленных и Масленица — два в одном! Удивите близких розовыми вастлакуклями в форме сердца
Как приготовить розовые вастлакукли в форме сердца?
На 12 штук вам понадобится:
450-500 г пшеничной муки
6 к (0,5 пачки) сухих дрожжей
0,5 чайной ложки гималайской соли
100 г светлого тростникового сахара
1 ч.л. ванильного сахара
1 столовая ложка свекольной пудры (можете попробовать использовать другой красный пищевой краситель)
250 мл теплого молока
1 большое яйцо комнатной температуры
100 г сливочного масла комнатной температуры
Взбитое яйцо для смазывания, 300 мл сливок + 1 столовая ложка сахара + 1 чайная ложка ванильного сахара для взбивания, сахарная пудра для посыпки
Приготовление:
1. Смешайте все сухие ингредиенты. Муки для начала добавьте 450 граммов. Влейте молоко и взбитое яйцо. Перемешайте вручную до однородной массы. Добавьте размягченное масло. Замесите и при необходимости добавьте немного муки. Тесто сначала будет очень мягким и будет липнуть к рукам. Но более мягкие булочки получаются из более мягкого теста! Продолжайте вымешивать тесто легкими движениями на посыпанном мукой столе в течение 5 минут, пока оно не станет эластичным и не перестанет прилипать к рукам. Скатайте тесто в шар, поместите в миску, накройте пищевой пленкой и дайте подняться в теплом месте — примерно в 2 раза. На это уходит от часа до полутора.
2. Слегка вымесите тесто и разделите на 12 частей. Можно использовать весы, чтобы получить булочки одинакового размера, которые быдут выпекаться одинаковое время. Сформируйте булочки, растянув тесто пальцами, как показано на фото — так получатся булочки с круглой гладкой поверхностью.
3. На столе ладонью раскатайте каждую булочку с одного конца, сформировав каплю — как показано на фото. Ножницами сделайте надрез пополам в более толстой части каждой капли. Выложите получившееся сердце на противень, застеленный пергаментной бумагой, гладкой стороной вверх. Чуть прижмите сердце ладонью, иначе в духовке оно станет слишком круглым. Заострите кончик сердца и еще больше расправьте “крылья”. Накройте кухонным полотенцем и дайте подняться в теплом месте 30-40 минут.
4. Разогрейте духовку до 190° C. Смажьте сердечки взбитым яйцом и запекайте в центре духовки 10-12 минут. На остывших булочках отрежьте крышечку и наполните взбитыми сливками с сахаром. Посыпьте сахарной пудрой