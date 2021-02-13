РЕЦЕПТ | День влюбленных и Масленица — два в одном! Удивите близких розовыми вастлакуклями в форме сердца

1. Смешайте все сухие ингредиенты. Муки для начала добавьте 450 граммов. Влейте молоко и взбитое яйцо. Перемешайте вручную до однородной массы. Добавьте размягченное масло. Замесите и при необходимости добавьте немного муки. Тесто сначала будет очень мягким и будет липнуть к рукам. Но более мягкие булочки получаются из более мягкого теста! Продолжайте вымешивать тесто легкими движениями на посыпанном мукой столе в течение 5 минут, пока оно не станет эластичным и не перестанет прилипать к рукам. Скатайте тесто в шар, поместите в миску, накройте пищевой пленкой и дайте подняться в теплом месте — примерно в 2 раза. На это уходит от часа до полутора.