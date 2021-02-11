ВИДЕО | “Алло, зооняня слушает!” Жительница Таллинна поделилась секретами своей необычной профессии

Яна Громова живет в Таллинне. На эстонском ее профессия называется loomavalve — а на русском “зооняня”.

Чем занимается зооняня:

присматривает за вашим питомцем, пока вы в отъезде

выгуливает его

или просто кормит, если, например, животное не нуждается в общении и в выгуле.



По словам Яны Громовой, в Европе профессия зооняни широко распространена, но в Эстонии к такой услуге люди пока относятся с осторожностью, по-прежнему у нас больше принято на время отъезда найти знакомых, которые могли бы покормить питомца и погулять с ним.

Среди Яниных хвостатых клиентов, например, — юная собака, которая, оставшись дома одна, все время лаяла, животные, чьи хозяева уехали на 2 месяца в отпуск — в таких случаях зооняня по договоренности с хозяевами может жить в квартире с питомцами, хорек, которого нужно было выгуливать, и даже бородатая агама.

Особенно, по словам Яны, зооняня нужна животным, которые любят общение. Но при этом среди животных есть и интроверты — таким не нужно постоянное проживание и внимание, их достаточно бывает покормить и выгулять.

Яна признается честно — если вдруг при первом знакомстве, которое обязательно проходит до подписания договора, не сможет подружиться с питомцем — честно откажется, хотя такой неконтакт случается крайне редко.

Учат ли где-то на зооняню? По словам Яны, в этой профессии самое главное — опыт, которого ей самой не занимать. Девушка выросла в семье, где очень любят собак — дома всегда были пудели, грызуны и другие животные.

“Я считаю, что я помогаю людям, для меня это очень важно”, — говорит Яна. Она надеется, что люди, зная о возможности такой услуги, будут охотнее заводить питомцев, брать животных из приюта. И такие истории в Яниной практике тоже уже есть.