Принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II, родила первенца

Во время локдауна принцесса Евгения и ее муж Джек жили на территории королевского поместья Виндзор, в доме ее родителей Сары (Ферги) и принца Эндрю, среднего сына королевы. Однако в последнее время они гостили во Фрогмор Коттедж, доме принца Гарри и Меган Маркл.

Роды состоялись в частной лондонской клинике Портленд, на них присутствовал супруг принцессы Евгении, Джек Бруксбэнк. Молодая мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Родители даже пошли наперекор традиции королевской семьи и разместили в "Инстаграме" черно-белую фотографию сына, который станет 11-м в очереди к королевскому престолу, отодвинув на 12-е место младшего сына королевы, принца Эдварда.

Приятная новость в первую очередь была сообщена королеве и ее супругу, герцогу Эдинбургскому, а также родителям Евгении, герцогу и герцогине Йоркским и родителям мужа принцессы.

Еще в сентябре друг семьи рассказал изданию Vanity Fair, что принцесса Евгения откажется от титула для своего ребенка, который по традиции предлагает королева, потому что опасается, что он может стать "проклятьем". Сама же принцесса хочет, чтобы ее дети были счастливыми и здоровыми и жили "обычной жизнью" у себя дома в Кенсингтонском дворце.







Сама принцесса Евгения и ее сестра, принцессе Беатрис, хотя и исполняют определенные церемониальные королевские обязанности, не считаются высокопоставленными членами королевской семьи, официально представляющими королеву, поскольку это не является их главной работой.