Принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II, родила первенца
Сообщение об этом появилось на официальном сайте королевской семьи.
Приятная новость в первую очередь была сообщена королеве и ее супругу, герцогу Эдинбургскому, а также родителям Евгении, герцогу и герцогине Йоркским и родителям мужа принцессы.
Родившийся мальчик, которому еще предстоит дать имя, стал уже девятым правнуком Елизаветы II.
Роды состоялись в частной лондонской клинике Портленд, на них присутствовал супруг принцессы Евгении, Джек Бруксбэнк. Молодая мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Родители даже пошли наперекор традиции королевской семьи и разместили в "Инстаграме" черно-белую фотографию сына, который станет 11-м в очереди к королевскому престолу, отодвинув на 12-е место младшего сына королевы, принца Эдварда.
Во время локдауна принцесса Евгения и ее муж Джек жили на территории королевского поместья Виндзор, в доме ее родителей Сары (Ферги) и принца Эндрю, среднего сына королевы. Однако в последнее время они гостили во Фрогмор Коттедж, доме принца Гарри и Меган Маркл.
Сама принцесса Евгения и ее сестра, принцессе Беатрис, хотя и исполняют определенные церемониальные королевские обязанности, не считаются высокопоставленными членами королевской семьи, официально представляющими королеву, поскольку это не является их главной работой.