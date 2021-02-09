В Польше предложили создать “комнаты плача‎” для беременных, которые не могут сделать аборт

Идею представили в Минюсте страны после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов. По словам инициаторов законопроекта, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме этого, в подобных учреждениях будет оказываться психологическая и социальная поддержка.

О деталях законопроекта, в числе которых и “комнаты плача”, журналистам рассказала пресс-секретарь министерства юстиции Польши Агнешка Боровска.

“У нее (матери — прим.) будет, например, отдельная комната, в которой ей дадут возможность поплакать‎”, - рассказала Боровска в интервью телеканалу TVN24, также она сказала, что в этих комнатах женщинам будут “давать совет, что делать дальше‎”.

Ее интервью спровоцировало волну критики в обществе. Так, например, журналистка Newsweek Polska Рената Грохаль прокомментировала в Твиттере: “Я бы предпочла, чтобы государство сделало все возможное для того, чтобы польским женщинам не пришлось плакать‎”.