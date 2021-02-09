“Я знала, что это будет самая безумная боль в моей жизни”. Супермодель Джиджи Хадид рассказала о 14-часовых домашних родах без анестезии

Потом они с Зейном посмотрели документальный фильм 2008-го года “Роды как бизнес”, который в свое время спровоцировал дискуссию в обществе. В нем критикуется медицинское вмешательство в процесс родов и показываются успешные домашние роды. “Мы посмотрели друг на друга и подумали, что это знак”, - вспомнила Джиджи.

Сначала модель планировала рожать в нью-йоркской больнице, но все изменил коронавирус. Число посетителей в родильных палатах было ограничено, а Джиджи хотела, чтобы при таком важном событии присутствовали мама и сестра.

Джиджи стала мамой в сентябре 2020-го. Роды прошли в ее доме в Пенсильвании и длились 14 часов. Поддерживали ее тогда возлюбленный Зейн Малик, мама Иоланда, сестра Белла, местная акушерка и ее помощница. Джиджи объяснила, почему выбрала домашние роды.

Хадид рассказала, что во время родов вела себя как “животное”. “Наверное, я выглядела сумасшедшей, - описала себя героиня Vogue в тот момент. - Я была женщиной-животным”.

Пара разместила в спальне надувную ванну, убрала подальше трех кошек и собаку, потому что они могли проткнуть ванну своими когтями, и включили любимый фильм детства Джиджи, “Индеец в шкафу”.

Джиджи отказалась от эпидуральной анестезии и сказала, что готовилась к невыносимой боли вместе с доулой по Zoom. “Я знала, что это будет самая безумная боль в моей жизни, но мне надо просто принять ее и думать: „Так оно и происходит”. Мне это понравилось”, - рассказала Джиджи. Во время схваток акушерка и мама наставляли роженицу.





“В какой-то момент я подумала, каково бы мне было с эпидуралкой, - призналась молодая мама. - Акушерка посмотрела на меня и сказала: “Ты справишься. Никто не может тебе помочь. Тот момент, когда анестезию можно было сделать, уже прошел в любом случае. Так что тебе все равно пришлось бы точно так же тужиться и в больнице”.

“Я знаю, что мама, Зейн и Белла гордились мной, но в какие-то моменты я видела на их лицах ужас”, - продолжила Джиджи свой рассказ. Она даже не поняла, что дочка уже родилась - Зейн подхватил только что родившуюся малышку на руки. “Я была так обессилена, я посмотрела вверх и увидела, что он держит ее. Это было так мило”, - растрогалась Хадид.

После родов Джиджи переглянулась со своим возлюбленным: “Можно и подождать, прежде чем мы повторим это снова”.





Малышку назвали Кхаи, что означает “избранная”. Родители обходятся без помощи нянь - им помогают мамы, то есть бабушки девочки. Мама Зейна Триша приехала в США из Англии, чтобы помочь с заботами о внучке. Джиджи собирается жить с дочкой на ферме посреди зеленых лугов - в близости к природе росла она сама, и ей хочется передать этот опыт дочке.