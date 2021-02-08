негрустивсёбудетхорошо. Женщины по всему миру одеваются в красное в поддержку Юлии Навальной

Флешмоб собрал уже более 10 тысяч постов в инстаграме: женщины выкладывают свои фотографии в одежде красного цвета (в суде Юлия Навальная была в красной толстовке) и пишут слова поддержки, отмечают правозащитные организации. Флешмоб поддержали многие актрисы, телеведущие, глянцевые издания, а также команда Навального, о нем уже написали The Times, Independent, Daily Mail и многие другие мировые издания.