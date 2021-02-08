08.02.2021, 11:24
#негрустивсёбудетхорошо. Женщины по всему миру одеваются в красное в поддержку Юлии Навальной(15)
Флешмоб собрал уже более 10 тысяч постов
Photo by Erin DiGi from Pexels
Журналистка и автор телеграм-канала Good morning, Karl Катя Фёдорова запустила флешмоб в поддержку Юлии Навальной под хештегом #негрустивсёбудетхорошо, в котором призвала написать слова поддержки Юлии и всем задержанным и осуждённым, а также отмечать организации, которые им помогают. “Не грусти, всё будет хорошо” — это слова, которые Алексей Навальный сказал Юлии после суда 2 февраля, пишет Wonderzine.
Флешмоб собрал уже более 10 тысяч постов в инстаграме: женщины выкладывают свои фотографии в одежде красного цвета (в суде Юлия Навальная была в красной толстовке) и пишут слова поддержки, отмечают правозащитные организации. Флешмоб поддержали многие актрисы, телеведущие, глянцевые издания, а также команда Навального, о нем уже написали The Times, Independent, Daily Mail и многие другие мировые издания.
Юлия Навальная поблагодарила участниц флешмоба.
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