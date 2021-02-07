Женщина с коронавирусом родила в состоянии комы. Она впервые увидела ребенка только спустя три месяца

В октябре у Келси Таунсенд, находящейся на девятом месяце беременности, диагностировали коронавирус. Позже, 4 ноября, находясь без сознания, женщина родила дочь.

“Она лежала в реанимации. Было много моментов, когда мы опасались, что она не выживет”, — сказал ее супруг Дерек.

В какой-то момент врачи приняли решение, что американке необходима для выживания двойная трансплантация легких, однако состояние пациентки начало улучшаться без операции. “Мы не знаем, благодаря чему именно ее легкие начали восстанавливаться”, — признался врач.

Только спустя три месяца женщина вернулась домой и воссоединилась с новорожденной дочерью. Вскоре у нее начнется курс физиотерапии.

Seriously ill with COVID-19, Kelsey Townsend was in a medically induced coma when she gave birth Nov. 4 to a baby girl. Three months later, she’s home in Poynette with her husband and their four kids, including newborn Lucy. https://t.co/MZk416wmMB — WPR (@WPR) February 1, 2021

Ранее в английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, больная COVID-19 родила двойню, будучи в искусственной коме, и узнала об этом лишь через 16 дней. Врачи не могли дать гарантий, что пациентка выживет, поэтому сделали ей кесарево сечение на 26 неделе беременности (нормальная продолжительность беременности — около 38 недель - прим.).