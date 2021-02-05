Охранник не пустил женщину со схватками в роддом. Она начала рожать на улице

Женщина по имени Елена приехала из небольшого города Кировска в перинатальный центр Гатчины (Ленинградская область) примерно в час ночи 4 февраля. У нее уже были схватки. Но охрана центра не пустила роженицу внутрь. Причем это не первый скандал с охраной данного учреждения в Гатчине, уверяют очевидцы. Руководству перинатального центра ничего не сказали о роженице.

Елена начала рожать прямо на улице. Ей помогли медики станции скорой помощи, которая расположена неподалеку. Они приняли роды прямо в машине скорой помощи, а затем передали новорожденного ребенка и роженицу врачам перинатального центра, куда Елену не пускали.

78.ru раскрыл некоторые подробности - охранник заявил Елене и ее супругу, что пропустит их только в том случае, если они приедут на карете скорой помощи. Елена уже не могла пойти никуда сама из-за схваток, но на ее крики прибежали медики скорой помощи, среди которых оказался акушер по образованию. Ее донесли до машины на руках.

В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что охранник попросил мужа Елены подъехать к другому входу, в котором работает круглосуточный прием.

Состояние женщины и родившегося мальчика оценивается как удовлетворительное. По данному инциденту будет организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.



