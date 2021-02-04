ФОТО | Модно и патриотично! На сайте бренда Tallinn Dolls можно заказать футболку с Керсти Кальюлайд и Каей Каллас

Чтобы определить лучший дизайн футболки, на странице Tallinn Dolls в Facebook также проводится голосование, кроме того, в течение недели действует скидка 40% на заказ любого из созданных в рамках конкурса дизайнов. Все футболки, посвященные 103-му дню рождения Эстонии, можно посмотреть здесь.