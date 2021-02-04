04.02.2021, 11:31
ФОТО | Модно и патриотично! На сайте бренда Tallinn Dolls можно заказать футболку с Керсти Кальюлайд и Каей Каллас(42)
Готовимся к Дню независимости Эстонии
Foto: Tiit Blaat
По случаю приближайщейся 103-й годовщины Эстонской Республики эстонский бренд Tallinn Dolls организовал конкурс дизайна, в рамках которого все желающие могли продемонстрировать творческий подход и создать тематическую футболку ко дню рождения республики. Так, одна из начинающих дизайнеров по имени Мари-Лилль создала дизайн с президентом Керсти Кальюлайд и премьер-министром Каей Каллас в главных ролях, пишет журнал Anne & Stiil.
Чтобы определить лучший дизайн футболки, на странице Tallinn Dolls в Facebook также проводится голосование, кроме того, в течение недели действует скидка 40% на заказ любого из созданных в рамках конкурса дизайнов. Все футболки, посвященные 103-му дню рождения Эстонии, можно посмотреть здесь.
В настоящий момент доступны три разные версии футболки с Керсти Кальюлайд и Каей Каллас, которые можно найти в интернет-магазине модного бренда.